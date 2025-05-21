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Ferdi Tayfur vefatından önce dava açmıştı! Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammed Aydın: Eşime marka kurdum, davaların içerisine çekildim

2 Ocak'ta aramızdan ayrılan usta sanatçı Ferdi Tayfur, vefatından önce 'Tayfur' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın'a dava açmıştı. Mahkemenin tedbir kararı koymasına itiraz eden Aydın, eşiyle birlikte zarara uğradığını ve birçok bayisini kapatmak zorunda kaldığını dile getirdi. Aydın, "Bir Türk erkeği olarak eşime bir şirket armağan ettim, bu vesileyle bir marka oluşturdum. Ardından kendimi bu davaların içinde buldum" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 12:52 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 12:52
Ferdi Tayfur vefatından önce dava açmıştı! Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammed Aydın: Eşime marka kurdum, davaların içerisine çekildim

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur, vefatından önce 'Tayfur' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın'a dava açtı. Tayfur, damadı Aydın'ın 'Tuğçe Tayfur Store' markasını izinsiz tescil ettirerek haksız kazanç elde ettiğini öne sürdü ve 'Tayfur' markasının iptalini isteyerek mahkemeden tedbir talep etti.

Ferdi Tayfur vefatından önce dava açmıştı! Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammed Aydın: Eşime marka kurdum, davaların içerisine çekildim

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, "1 yıldır gündemi meşgul ediyoruz. Olabildiğince sessiz kalmaya çalıştım dava süreci boyunca. Hatta bugüne kadar, rahmetli kayınpederim vefat edene kadar ben dosyaya herhangi bir vekalet, çalışan avukatlarım olmasına rağmen sundurmamıştım ama görüyorum ki mirasçılar, benim sermayesini yatırdığım şirkete ortak olmak gibi bir niyet içerisinde olduklarını fark edince kendimizi savunma mekanizması kurduk. Bugün ön inceleme duruşması yapılacaktı. Dava esasa geçemeden, usule uygun olmadığı için bir sonraki aşamaya ertelendi. 1 aylık bir zaman istendi hakim tarafından, mirasçıların belirlenmesi ve kimin davaya devam edip etmeyeceğinin öğrenilmesi için. Karşı tarafın avukatı davaları kazandığına dair haberler yaptırıyor. Bunlar tamamen yanlıştır ve yalandır. " dedi.

Ferdi Tayfur vefatından önce dava açmıştı! Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammed Aydın: Eşime marka kurdum, davaların içerisine çekildim

"DAVAYI KAZANMIŞ BİR TARAF YOK"

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dosyaya dair vekalet sunduk ve şu anda davada kazanılmış bir taraf yoktur. Kazanılmış taraf olmadığı gibi bizim haklı olduğumuzu hakimlere beyan dilekçemizde açıklayarak, zaten bir sonraki duruşmada, yüksek ihtimalle, kuvvetle muhtemel usulden ret alarak, davanın düşmesine sebep olacaktır.

Ferdi Tayfur vefatından önce dava açmıştı! Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammed Aydın: Eşime marka kurdum, davaların içerisine çekildim

Ben her Türk erkeği gibi eşine bir şirket hediye etmiş bir adam olarak bir marka kurdum, sonrasında bu davaların içerisine çekildim. Davaların içerisine çekildiğimde, dava sürecinde savunma yerine herkesin canı yandığında sesi çıkabileceği şekilde sesimi çıkardım. Tuğçe Hanım dava ediyor kendi markasını dava etmiş konumda olduğu için. Takdir hakimde olacak.1 aylık bu süreyi bekleyeceğiz. "

Ferdi Tayfur vefatından önce dava açmıştı! Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammed Aydın: Eşime marka kurdum, davaların içerisine çekildim

Kayınpederi Ferdi Tayfur'u mağazanın açılışına davet ettiğini hastalık sebebiyle açılışa katılamadığını bildiğini söyleyen Aydın, "Rahmetli kayınpederim bize dava açtığını bile bilmiyormuş. Bunları usulsüzce alınan vekaletlerde zaten ortaya koydular. Bu davada avukatlar zaten çok sayıda şikayette bulundu. Bana açılmış davada rahmetli kayınpederimin heyet raporuyla vekalet vermesi gerekirken, vekalet aldırılarak kızına ve bana dava açılmıştır. Adamın dava açıldığından haberi bile olmadığı ortadadır." ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur vefatından önce dava açmıştı! Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammed Aydın: Eşime marka kurdum, davaların içerisine çekildim

DAVANIN USULDEN REDDEDİLMESİNİ İSTEDİ

Muhammed Aydın'ın avukatları aracılığıyla verilen dilekçede, hakkında dava açılan Tuğçe Tayfur Store markasının asıl sahibinin Tuğçe Tayfur Aydın olduğu belirtildi.

Ferdi Tayfur vefatından önce dava açmıştı! Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammed Aydın: Eşime marka kurdum, davaların içerisine çekildim

Ferdi Tayfur'un vefatından sonra Tuğçe Tayfur Aydın'ın mirasçısı olarak da davaya katıldığı ve hem davacı hem de davalı konumuna geldiği belirtildi. Bu nedenle davanın konusunun anlamını yitirdiği ve davanın usulden reddedilmesi gerektiği dilekçede yer aldı.Aydın sözlerini "Tuğçe Tayfur'un bu konuyla ilgili diploması var bildiği işi yapmak istedi aslına bakarsanız " cümleleriyle noktaladı.