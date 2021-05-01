Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin sıfır makyajlı haliyle mest etti! Sosyal medyada herkes onu konuşuyor

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin sıfır makyajlı haliyle mest etti! Sosyal medyada herkes onu konuşuyor… Geçen hafta final bölümüyle ekranlara veda eden Hercai dizisinin güzel başrol oyuncusu Ebru Şahin, makyajsız halini sosyal medya hesabında paylaştı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra Cedi Osman ile yaşadığı aşkla da sık sık gündem olan güzel oyuncu, bu kez sıfır makyaj haliyle çok konuşuldu. Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Şahin, adeta takipçilerini büyüledi. İşte sıfır makyaj Ebru Şahin…

01.05.2021 02:08 - Son Güncelleme: 01.05.2021 02:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





