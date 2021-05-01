RAMAZAN İMSAKİYE
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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin sıfır makyajlı haliyle mest etti! Sosyal medyada herkes onu konuşuyor

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin sıfır makyajlı haliyle mest etti! Sosyal medyada herkes onu konuşuyor… Geçen hafta final bölümüyle ekranlara veda eden Hercai dizisinin güzel başrol oyuncusu Ebru Şahin, makyajsız halini sosyal medya hesabında paylaştı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra Cedi Osman ile yaşadığı aşkla da sık sık gündem olan güzel oyuncu, bu kez sıfır makyaj haliyle çok konuşuldu. Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Şahin, adeta takipçilerini büyüledi. İşte sıfır makyaj Ebru Şahin…

01.05.2021 02:08 - Son Güncelleme: 01.05.2021 02:08
Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin sıfır makyajlı haliyle mest etti! Sosyal medyada herkes onu konuşuyor

Güzel oyuncu Ebru Şahin, Akın Akınözü ile başrolünü üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin final yapmasıyla ekranlara veda etti. Ancak Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin sıfır makyajlı haliyle mest etti! Sosyal medyada herkes onu konuşuyor

Ünlü oyuncu, son olarak makyajsız halini takipçilerinin beğenisine sundu. Şahin'in paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken ünlü isimlerin makyajsız halleri de aratılmaya başlandı. İşte başta Ebru Şahin olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…

Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin sıfır makyajlı haliyle mest etti! Sosyal medyada herkes onu konuşuyor

Aslıhan Güner

Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin sıfır makyajlı haliyle mest etti! Sosyal medyada herkes onu konuşuyor

Aslıhan Güner

Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin sıfır makyajlı haliyle mest etti! Sosyal medyada herkes onu konuşuyor

Ebru Şahin