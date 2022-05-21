Hülya Avşar'ın hedefinde bu kez kızı Zehra Çilingiroğlu var 'beni sallayıp duruyor' Yıllar sonra geri dönen Avşar kızı...
Son olarak 2019 yılında 'Saymadım Kaç Yıl Oldu?" isimli şarkısıyla müzik piyasasını kasıp kavuran Hülya Avşar, 3 yıllık aranın ardından geri döndü. Avşar, geçtiğimiz günlerde de 'Sen Aşk Mısın?' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Dinleyicinin beğenisini kazanan şarkısı hakkında konuşan Avşar kızı ayrıca Zehra Çilingiroğlu'na da laf sokmadan geçmedi.
Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit görüntüsü ile kendine hayran bırakan Hülya Avşar şimdilerde sahnelerin de tozunu attırıyor.İddialı çıkışları, sahne kıyafetleri ve özel yaşantısıyla gündemden düşmeyen sanatçı Hülya Avşar, 'Sen Aşk Mısın?' adlı şarkısıyla müzik piyasasına geri dönmüştü.
Yıllar sonra müzikseverlerle buluşan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Akatlar'da stüdyo çıkışı görüntülendi. Bir hayli keyifli olan Avşar kızı, 'Sen Aşk mısın?' şarkısıyla ilgili "Şarkım çok sevildi, ne yalan söyleyeyim bu kadarını ben de beklemiyordum. Çok para harcayınca oluyormuş demek ki. Ama gençleri kendine çekeceğini biliyordum" diyerek güldü.
Avşar, dijital platformda günlük hallerini yayınladığı videoaların da çok ilgi gördüğünü söyleyerek, "O da çok iyi gidiyor. Tam da yerini buldu dijitalde, sosyal medyaya biraz önem veriyorum, hatta sanal dünyada bir şeyler yapmaya başladım. Z kuşağını yakalayayım gibi bir amacım yok ama onlar beni istiyorlarsa yakalayabilirler" diye konuştu.
'ZEHRA BENİ SALLAYIP DURUYOR'
Hülya Avşar, muhabirlerin "Bir çiftlik evi yaptırıyordunuz, hatta kızınız Zehra da ilgilenecekti. Son durum nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Evet devam ediyor, pandemi girince araya mecburen durduk, pandemide kimse çalışmak istemedi, onlar da haklılar. Zehra biraz salladı beni, çünkü daha çok hoşuna giden başka şeyler ile ilgileniyor. O yüzden beni tamamen sallayıp duruyor."