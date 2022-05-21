Hülya Avşar’ın hedefinde bu kez kızı Zehra Çilingiroğlu var ’beni sallayıp duruyor’ Yıllar sonra geri dönen Avşar kızı...

'ZEHRA BENİ SALLAYIP DURUYOR'

Hülya Avşar, muhabirlerin "Bir çiftlik evi yaptırıyordunuz, hatta kızınız Zehra da ilgilenecekti. Son durum nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Evet devam ediyor, pandemi girince araya mecburen durduk, pandemide kimse çalışmak istemedi, onlar da haklılar. Zehra biraz salladı beni, çünkü daha çok hoşuna giden başka şeyler ile ilgileniyor. O yüzden beni tamamen sallayıp duruyor."