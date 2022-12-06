En acı veda! Özge Ulusoy trafik kazasında hayatını kaybeden babasının saatini paylaştı '14:05' Babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü model Özge Ulusoy'un Emekli Albay olan babası Haydar Ulusoy'a araba çarpmış ve hayatını kaybetmişti. Babasının ani vefatıyla yıkılan Özge Ulusoy önceki gün babasını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlarken, sonrasında babasının kaza esnasında kırılan saatini paylaştı. Paylaşıma ölüm saati ve gününü not eden Ulusoy, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine de teşekkür etti.
06.12.2022 09:37 - Son Güncelleme: 06.12.2022 09:37
Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy'a, dün saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda araç çarpmıştı.
Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi.