Vav TV İzle
Haberler Magazin En acı veda! Özge Ulusoy trafik kazasında hayatını kaybeden babasının saatini paylaştı '14:05' Babasını son yolculuğuna uğurladı

En acı veda! Özge Ulusoy trafik kazasında hayatını kaybeden babasının saatini paylaştı '14:05' Babasını son yolculuğuna uğurladı

Ünlü model Özge Ulusoy'un Emekli Albay olan babası Haydar Ulusoy'a araba çarpmış ve hayatını kaybetmişti. Babasının ani vefatıyla yıkılan Özge Ulusoy önceki gün babasını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlarken, sonrasında babasının kaza esnasında kırılan saatini paylaştı. Paylaşıma ölüm saati ve gününü not eden Ulusoy, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine de teşekkür etti.

06.12.2022 09:37 - Son Güncelleme: 06.12.2022 09:37
En acı veda! Özge Ulusoy trafik kazasında hayatını kaybeden babasının saatini paylaştı ’14:05’ Babasını son yolculuğuna uğurladı

Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
En acı veda! Özge Ulusoy trafik kazasında hayatını kaybeden babasının saatini paylaştı ’14:05’ Babasını son yolculuğuna uğurladı

Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy'a, dün saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda araç çarpmıştı.

En acı veda! Özge Ulusoy trafik kazasında hayatını kaybeden babasının saatini paylaştı ’14:05’ Babasını son yolculuğuna uğurladı

Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarparak hayatının kaybetmesine sebep olmuştu.

En acı veda! Özge Ulusoy trafik kazasında hayatını kaybeden babasının saatini paylaştı ’14:05’ Babasını son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi.

En acı veda! Özge Ulusoy trafik kazasında hayatını kaybeden babasının saatini paylaştı ’14:05’ Babasını son yolculuğuna uğurladı

Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

SON DAKİKA