Pınar Deniz 'dünyayı kurtarmak için oyuncu oldum' dedi Burcu Özberk dalga geçenleri beğendi 'hukuk okumadan avukat olunca...'
4 Aralık akşamı dağıtılan Altın Kelebek Ödülleri'nin yankıları hala devam ediyor... Geceye damga vuranlardan biri de Yargı dizisi ve başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz olmuştu. Özellikle Pınar Deniz'in kıyafeti çok eleştirilirken 'En iyi kadın oyuncu ödülü'nü alırken yaptığı konuşma sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. 'Dünyayı kurtarmak için oyuncu oldum' diyen Deniz'e, Burcu Özberk'ten de hamle gecikmedi.
Ödül töreninde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü Pınar Deniz'e giderken 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü ise Kaan Urgancıoğlu'nun oldu.
Ödülünü alan Pınar Deniz, daha sonra kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. İzlediği bir filmden etkilenerek oyuncu olmaya karar verdiğini söyleyen Pınar Deniz, nasıl oyuncu olduğunu anlattı.
Deniz konuşmasında "Çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi… Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; 'Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım' dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" cümlelerini kullandı.