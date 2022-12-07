Acun Ilıcalı sevgilisi için paraları saçıyor 'yengeye feda olsun' Ayça Çağla Altunkaya'yı tutup kolundan çekmişti! O gece...
3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Ilıcalı, Yalova'da dünyaya gelen ve hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya ile önceki akşam Altın Kelebek Ödülleri'ne katıldı. Genç sevgili iddialı bir mini elbise tercih etti. Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin elbisesinin fiyatı ise sosyal medyada gündem oldu.
07.12.2022 10:29 - Son Güncelleme: 07.12.2022 10:30
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan sonra 2 Temmuz 1999 doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşamaya başladı.
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikteliği sırasında hep göz önünde olmayı tercih ederken, Ayça Çağla daha az görünür olmayı kendi kabuğunda kalmayı tercih ediyor.
Bir süredir birlikte görüntülenmeyen Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı, Altın Kelebek Ödül Gecesi'ne geldi.