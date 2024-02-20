1,5 yıl önce sessiz sedasız evlendi! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ’ın eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü...

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a Behçet karakteriyle dahil olan Mustafa Üstündağ, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Üstündağ'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun, 1,5 yıl önce sessiz sedasız nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.