1,5 yıl önce sessiz sedasız evlendi! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ’ın eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü...

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a Behçet karakteriyle dahil olan Mustafa Üstündağ, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Üstündağ'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun, 1,5 yıl önce sessiz sedasız nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Salı akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Behçet karakteriyle dahil olan Mustafa Üstündağ, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?
11 Şubat 1977 tarihinde babasının memleketi olan Safranbolu'da dünyaya gelen Mustafa Üstündağ'ın çocukluğu Adana'da geçti.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde rol aldı.