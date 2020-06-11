Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten kafa karıştıran mesaj! 'Ayrılık zor...'
Arka Sokaklar'ın sempatik karakteri Yüsra Geyik, Instagram paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunan Yüsra Geyik, son olarak ayrılık mesajı ile dikkat çekti. Yüsra'nın paylaşımı, sosyal medyada 'Arka Sokaklar'a veda mesajı' şeklinde yorumlandı. Geçtiğimiz günlerde yıllar öncesine ait fotoğrafı ile ile dikkat çeken Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu. 2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı.
Arka Sokaklar 12 Haziran Cuma günü sona erecek. Sezon finali yapacak olan dizinin sevilen oyuncusu Yüsra Geyik'in "Ayrılık zor diyenler, sevdiğine kavuşamamayı yaşamamış olanlardır." #elusriyusrâ" paylaşımını gören hayranları, güzel oyuncunun diziden tamamen ayrılıp ayrılmayacağını merak etmeye başladı.
ARKA SOKAKLAR'IN ZELİŞ'İ YÜSRA GEYİK KİMDİR?
Yüsra Geyik, 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula başlamasından 1 sene sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. İlkokuldayken tiyatroya ilgi duydu ve bu alanda kendisini geliştirdi. Ekranlara Hayat Bilgisi ve Yabancı Damat dizilerinde aldığı küçük rollerle merhaba dedi. 2005 yılında Yumurcak TV'de sunuculuk yaptı.
Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu. 2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. Genç oyuncu, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor. 14 senedir Arka Sokaklar'ın kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, diziye başladığında ise 16 yaşındaydı.