Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten kafa karıştıran mesaj! 'Ayrılık zor...'

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, ayrılık mesajı ile kafaları karıştırdı. Diziye başladığında henüz 16 yaşında olan ve adeta Arka Sokaklar dizisi ile büyüyen Yüsra Geyik 10 yıldan fazladır süren dizide Zeliş karakteri ile oldukça seviliyor.