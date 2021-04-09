Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nda yok yok görenler şok! O Ses Türkiye'ye katılmış meğer Ajda Pekkan'ın...

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümünden izleyicinin sosyal medyada sıkça konuştuğu dizilerden biri haline gelen Camdaki Kız, olumlu tepkilerle karşılaştı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu kadınların yeni gözdesi. 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız öncesinde yine Burcu Biricik'le Kırmızı Oda'da rol aldı ve kariyerindeki patlamayı yaşadı. Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik arasındaki uyum çok beğenilince ikilinin rol arkadaşlıkları Camdaki Kız'a taşındı. Feyyaz Şerifoğlu hakkında araştırma yapanlar hakkında bu gerçekleri görünce şaştı kaldı.

09.04.2021 11:27 - Son Güncelleme: 09.04.2021 11:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





