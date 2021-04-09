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Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nda yok yok görenler şok! O Ses Türkiye'ye katılmış meğer Ajda Pekkan'ın...

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümünden izleyicinin sosyal medyada sıkça konuştuğu dizilerden biri haline gelen Camdaki Kız, olumlu tepkilerle karşılaştı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu kadınların yeni gözdesi. 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız öncesinde yine Burcu Biricik'le Kırmızı Oda'da rol aldı ve kariyerindeki patlamayı yaşadı. Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik arasındaki uyum çok beğenilince ikilinin rol arkadaşlıkları Camdaki Kız'a taşındı. Feyyaz Şerifoğlu hakkında araştırma yapanlar hakkında bu gerçekleri görünce şaştı kaldı.

09.04.2021 11:27 - Son Güncelleme: 09.04.2021 11:27
Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nda yok yok görenler şok! O Ses Türkiye'ye katılmış meğer Ajda Pekkan'ın...

Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik ile güzel bir sinerji yakalamış olacak ki yeni dizi Camdaki Kız dizisinde de başrol paylaşıyorlar.

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Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nda yok yok görenler şok! O Ses Türkiye'ye katılmış meğer Ajda Pekkan'ın...

Camdaki Kız dizisinde Sedat rolü ile izleyen karşısına çıkan Feyyaz Şerifoğlu, oyunculuğu ile Kırmızı Oda dizisinde öne çıkmıştı.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nda yok yok görenler şok! O Ses Türkiye'ye katılmış meğer Ajda Pekkan'ın...

Sesi ile de büyülen genç isim, Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nda yok yok görenler şok! O Ses Türkiye'ye katılmış meğer Ajda Pekkan'ın...

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?
Dikkat çeken isim,1991 yılında Rize'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nda yok yok görenler şok! O Ses Türkiye'ye katılmış meğer Ajda Pekkan'ın...

Oyunculuğunun ve şarkıcılık da yapan Feyyaz Şerifoğlu, 'Gidene' adlı ilk single şarkısını 2020 yılında online müzik marketlerde dinleyenlerin beğenisine sundu.