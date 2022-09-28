Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında 36 yıl 8 ay hapis istemi! Memurlara terlikle saldırdı sicili giderek kabarıyor
Eski milli futbolcu Emre Aşık, eski eşi Yağmur Sarnıç'ın boşanma aşamasındayken kendisi aleyhinde açıklama yapmaması için mahkemeden korunma kararı çıkardı. Ancak Yağmur Sarnıç bu kararı dikkate almayıp bir magazin kanalına çıktı ve Emre Aşık'ı aşağılayan, itibarsızlaştıran açıklamalar yaptı. Hatta sonrasında öldürmeye çalıştığı da iddia edilmişti. Olay kadın Yağmur Sarnıç bir türlü dur durak bilmiyor. Bu kez memurlara terlikle saldırdığı için 36 yıl 8 ay hapis isteminde bulunuldu.
Eski milli futbolcu Emre Aşık ve üç çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'ın boşanma davası 2,5 yıl sürmüştü. Çekişmeli süren boşanma davası ve ikilinin arasında geçenler günlerce gündemden düşmemişti.
Eski futbolcu Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç'ın 3 yıl süren ve 2019 yılında sonlanan çekişmeli boşanma süreci magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Dava sonucunda mahkemenin 3 çocuğun velayetini baba Emre Aşık'a vermesi sonucu Aşık, çocuklarını haciz yoluyla anneden aldı. Sarnıç ve annesi ise çocukları almaya gelen görevlilerle yaşadıkları arbede sonucu davalık oldu.
BOŞANMA DAVASI BİTTİ, HAKARET DAVASI BAŞLADI
Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; Olaylı boşanma sürecinin ardından mahkeme kararıyla çocuklarının velayetini alan baba Emre Aşık harekete geçti. Baba Aşık'ın haciz kararıyla çocuklarını almak istemesi üzerine görevli memurlar, 1 Temmuz 2019 tarihinde Yağmur Sarnıç'ın Arnavutköy'deki evine gitti.
KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞMUŞ
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli anne kızın müştekilerin görevlerini yapmalarını engelledikleri, 2 şüphelinin müştekilerin yakasına yapışarak kollarına vurdukları, müştekilere yönelik; "Siz satılmışsınız, adiler, vicdansızlar.." şeklinde küfür ve hakaretler ettikleri, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek müştekilere tekme ve yumruklarla saldırdıkları, tehdit ettikleri ve ayrıca şüpheli Yağmur'un müştekilere çöp konteynırı fırlattığı aktarıldı.