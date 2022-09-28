Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında 36 yıl 8 ay hapis istemi! Memurlara terlikle saldırdı sicili giderek kabarıyor

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞMUŞ

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli anne kızın müştekilerin görevlerini yapmalarını engelledikleri, 2 şüphelinin müştekilerin yakasına yapışarak kollarına vurdukları, müştekilere yönelik; "Siz satılmışsınız, adiler, vicdansızlar.." şeklinde küfür ve hakaretler ettikleri, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek müştekilere tekme ve yumruklarla saldırdıkları, tehdit ettikleri ve ayrıca şüpheli Yağmur'un müştekilere çöp konteynırı fırlattığı aktarıldı.