Serdar Ortaç saray yavrusundan hallice evini satıyor 750 metrekare, 8 oda, 4 salon, 4 banyo... Fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten

Serdar Ortaç, "Günlükte üçüncü sayfa; 'benim burada ne işim var? Evimden gelip, burada ne yapıyorum? Bu herifle neden altı aydır birlikteyim? Allah'ım bana yardım et'. 'Aldatıldın mı' diyorsun ya, aldatılmaktan daha kötü. Yüzüme söyle, kalma benimle. Defol git Litvanya'ya, nereye gidiyorsan! Ama bunu yazma. Aldatıldım mı, sanmıyorum. Bu aldatmadan da berbat. Kız 'Benim burada ne işim var?' diyor. Ulan yedi aydır koynumdasın!" ifadelerini kullanmıştı.