Serdar Ortaç saray yavrusundan hallice evini satıyor 750 metrekare, 8 oda, 4 salon, 4 banyo... Fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten
90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden biri olan Serdar Ortaç, 2014 yılında dünyaevine girdiği İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019'da boşanmış, nafaka nedeniyle maddi açıdan zor günler yaşamıştı. Maddi olarak zor günler geçiren Serdar Ortaç geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada borçlarını kapattığını açıklamıştı. Ortaç, bu kez de satışı çıkardığı eviyle gündemde. İddialara göre Ortaç, Boğaz manzaralı 4.9 milyon dolar değerindeki evini satışa çıkardı.
Bir dönem borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Serdar Ortaç, saray yavrusu evini satıyor. İşte detaylar...
Serdar Ortaç, komedyen Doğu Demirkol'un yönelttiği "Hiç aldatıldın mı?" sorusu üzerine çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Chloe Loughnan'la evliliği tek celsede biten, son olarak meslektaşı Seçil Gür ile ilişkisi de sona eren ünlü şarkıcı, "Bir kız terk ediyorsa diye üzülüyorsa bu 20'likler, yazıklar olsun" sözleriyle de dikkat çekmişti.
Evlenmeden önce Litvanyalı sevgilim olmuştu. 6-7 aydır birlikteyiz. Uyandık, yatağın şiltesinin altında bir şişlik var. Kız banyoya indi. Zengin zamanlarım, öyle bir ev. Deli gibi aşığım. Şilteyi kaldırdım, bir günlük var. Kız günlük tutuyormuş. Günlüğü açtım, Litvanya bir şeyler yazıyor. 'Şunları bir tercüme ettirsem de, ne yazmış anlasam' dedim. Fotoğrafını çektim, ertesi gün Türkçeye tercüme ettirdim.
Serdar Ortaç, "Günlükte üçüncü sayfa; 'benim burada ne işim var? Evimden gelip, burada ne yapıyorum? Bu herifle neden altı aydır birlikteyim? Allah'ım bana yardım et'. 'Aldatıldın mı' diyorsun ya, aldatılmaktan daha kötü. Yüzüme söyle, kalma benimle. Defol git Litvanya'ya, nereye gidiyorsan! Ama bunu yazma. Aldatıldım mı, sanmıyorum. Bu aldatmadan da berbat. Kız 'Benim burada ne işim var?' diyor. Ulan yedi aydır koynumdasın!" ifadelerini kullanmıştı.