Sen misin beni aldatan! Shakira öyle biriyle aşk yaşamaya başladı ki olay Gerard Pique'yi aştı! Barcelona'dan Real Madrid'e...
12 yıllık sevgilisi Barcelonalı futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılarak dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen ünlü şarkıcı Shakira'ya ikinci şok. Ayrıldıklarını açıklayan çiftin aldatma skandalının yankıları hala sürerken, Gerard Pique'nin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı geçtiğimiz haftalarda. Bu kez bombayı Shakira patlattı ama ne bomba! Shakira'nın, Real Madrid'in efsane kalecilerinden Gerard Pique ile aşk yaşadığı iddia edildi. İşte detaylar.
Shakira ve Gerard Pique, ilişkileri ile örnek gösterilen çiftlerdendi. Ancak bu yıl beklenmedik bir şekilde ayrılık yaşadılar. Gerard Pique'nin Shakira'yı aldattığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken kısa bir süre sonra Pique, yeni bir aşka da yelken açtı. Pique cephesinde bunlar yaşanırken, asıl bombayı Shakira patlattı. Bakın Shakira'nın yeni aşkı olduğu iddia edilen isim ki.
DÜNYA KUPASI'NDA TANIŞTILAR
Gerard Pique ile Shakira'nın 12 yıllık büyük aşkı, 2010 Dünya Kupası'nda başladı. İspanya'nın kupayı kazandığı organizasyonda, resmi şarkıyı Shakira seslendirmişti. Gerard Pique ve Shakira arasındaki büyük aşk, 2010 Dünya Kupası'nda başladıktan sonra büyük ses getirdi.
AYRILIKTAN DÖNDÜLER
İspanyol futbolcu ile Kolombiyalı güzel şarkıcı arasındaki aşk 2017'de sona erme noktasına geldi. Shakira, 2019'da The Guardian'a verdiği röportajda ayrılık noktasına geldikleri dönem hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Shakira verdiği röportajda, "Pozitifliğimi yitirmiştim. Karamsardım. Çekilmez bir insan olmuştum artık. Gerard en kötü yüzümü gördü" diye konuşmuştu.
"O BİR ZAVALLI"
Gerard Pique ile Shakira arasındaki dev aşk 2022'de Shakira'nın bir podcast kanalına konuk olmasının ardından bitme noktasına geldiğinin sinyallerini verdi. Mart ayında açıklamalarda bulunan Kolombiyalı güzel, "Kocam, erkek arkadaşım, bebek baba, ona ne demek istersen, o bir zavallı, çünkü maalesef ki o beni çok uzun süre beklemek zorunda. Evet, bazen beni beklemekten sıkılıyor ve bıkıyor, çünkü Kolombiya saati Katalonya saati ile aynı değil. Pique, zihnini dakik olarak yapılandırmış, ancak benimkisi tamamen farklı" demişti.
ORTALIK KARIŞTI
Barcelona'nın efsane ismi Gerard Pique olan birlikteliğini sonlandıran Grammy ödüllü şarkıcı Shakira'nın, bir başka dünyaca ünlü futbol efsanesiyle birlikte olduğu öne sürüldü.