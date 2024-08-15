Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç GBT kontrolünde yakalandı! Tutuklanarak cezaevine gönderildi!

Futbolcu Emre Aşık, Yağmur Sarnıç ile 2012 yılında dünyaevine girmişti. Ancak çift, 9 sene sonra mahkemeye boşanmak için başvurmuştu. Çekişmeli olarak boşanan çiftin davasında daha sonra birçok gelişme yaşanmıştı. Sarnıç, eşini öldürmek için kiralık katil tutmaya çalıştığı iddiasıyla gündeme gelmiş ve bu suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, tutuklanarak Bakırköy kadın cezaevine gönderildi.