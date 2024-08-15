Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç GBT kontrolünde yakalandı! Tutuklanarak cezaevine gönderildi!

Futbolcu Emre Aşık, Yağmur Sarnıç ile 2012 yılında dünyaevine girmişti. Ancak çift, 9 sene sonra mahkemeye boşanmak için başvurmuştu. Çekişmeli olarak boşanan çiftin davasında daha sonra birçok gelişme yaşanmıştı. Sarnıç, eşini öldürmek için kiralık katil tutmaya çalıştığı iddiasıyla gündeme gelmiş ve bu suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, tutuklanarak Bakırköy kadın cezaevine gönderildi.
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş'ta yapılan GBT kontrolünde hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan arandığının görülmesi üzerine gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarnıç, tutuklanarak Bakırköy kadın cezaevine gönderildi.
Futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şüphelenilerek durduruldu.