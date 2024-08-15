Kibariye'nin kızı estetikle kendini baştan aşağı değiştirdi! 20 yaşında anne olan Birgül'ün oğlu da aynı dedesi Ali Küçükbalçık!

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, güçlü sesi ve yorumu bir yana özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sahip olduğu şöhrete rağmen doğallığından ödün vermeyen Kibariye, ailesiyle de çok konuşuldu. Ali Küçükbalçık ile yaptığı evlilikten Birgül adında bir kızı olan ünlü şarkıcı, bir kez daha kızı ve torunuyla gündeme geldi. Kibariye'nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül Küçükbalçık'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Birgül bambaşka biri oldu. Kibariye'nin torunu için "Dedesi Ali Küçükbalçık'ın kopyası" yorumu yapıldı.
Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, zor bir çocukluk döneminin ardından geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gitmedi. Pavyon hayatına ilk adımı küçük yaşlarda atan sanatçı, doğallığı ve güçlü yorumuyla kısa sürede geniş bir kitlenin sevgisini kazandı.
Sesi ve şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Kibariye, 21 Aralık 1979'da taksi şoförü Tunay Ürek ile evlendi ve yıllar sonra boşandı.
1999 yılında kinci kez nikah masasına oturan Kibariye'nin Ali Küçükbalçık ile yaptığı evlilikten Birgül adında bir kızı oldu.