Kibariye'nin kızı estetikle kendini baştan aşağı değiştirdi! 20 yaşında anne olan Birgül'ün oğlu da aynı dedesi Ali Küçükbalçık!

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, güçlü sesi ve yorumu bir yana özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sahip olduğu şöhrete rağmen doğallığından ödün vermeyen Kibariye, ailesiyle de çok konuşuldu. Ali Küçükbalçık ile yaptığı evlilikten Birgül adında bir kızı olan ünlü şarkıcı, bir kez daha kızı ve torunuyla gündeme geldi. Kibariye'nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül Küçükbalçık'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Birgül bambaşka biri oldu. Kibariye'nin torunu için "Dedesi Ali Küçükbalçık'ın kopyası" yorumu yapıldı.