Bengü en cesur haliyle hayran bıraktı! 2 çocuk annesi şarkıcı doğum kilolarından hızla kurtuldu paylaştığı kare mest etti
Bengü en cesur haliyle paylaştı güzelliği dillere destan oldu. 2 çocuk annesi şarkıcı doğum kilolarından hızla kurtuldu... Selim Selimoğlu ile 2018 senesinde nikah masasına oturan ünlü şarkıcı, kızı Zeynep'i bir yıl sonra kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Geçtiğimiz Kasım ayında ise babasıyla aynı adı taşıyan oğlu Selim'i dünyaya getiren Bengü doğal haliyle beğeni topladı. Doğum kilolarından hızla kurtulan Bengü'nün duru güzelliği hayran bıraktı.
09.02.2022 13:35
- Son Güncelleme: 09.02.2022 13:39
Bengü en cesur haliyle hayran bıraktı! 2 çocuk annesi şarkıcı doğum kilolarından hızla kurtuldu, paylaştığı kare mest etti...
Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, geçen Kasım ayında ise oğlu Selim'i dünyaya getirdi. Doğum kilolarından hızla kurtulan Bengü'nün Instagram paylaşımı gündem oldu.