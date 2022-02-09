Vav TV İzle
Haberler Magazin Bengü en cesur haliyle hayran bıraktı! 2 çocuk annesi şarkıcı doğum kilolarından hızla kurtuldu paylaştığı kare mest etti

Bengü en cesur haliyle hayran bıraktı! 2 çocuk annesi şarkıcı doğum kilolarından hızla kurtuldu paylaştığı kare mest etti

Bengü en cesur haliyle paylaştı güzelliği dillere destan oldu. 2 çocuk annesi şarkıcı doğum kilolarından hızla kurtuldu... Selim Selimoğlu ile 2018 senesinde nikah masasına oturan ünlü şarkıcı, kızı Zeynep'i bir yıl sonra kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Geçtiğimiz Kasım ayında ise babasıyla aynı adı taşıyan oğlu Selim'i dünyaya getiren Bengü doğal haliyle beğeni topladı. Doğum kilolarından hızla kurtulan Bengü'nün duru güzelliği hayran bıraktı.

09.02.2022 13:35 - Son Güncelleme: 09.02.2022 13:39
Bengü en cesur haliyle hayran bıraktı! 2 çocuk annesi şarkıcı doğum kilolarından hızla kurtuldu paylaştığı kare mest etti

Bengü en cesur haliyle hayran bıraktı! 2 çocuk annesi şarkıcı doğum kilolarından hızla kurtuldu, paylaştığı kare mest etti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bengü en cesur haliyle hayran bıraktı! 2 çocuk annesi şarkıcı doğum kilolarından hızla kurtuldu paylaştığı kare mest etti

Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Bengü, 2019'da da kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

Bengü en cesur haliyle hayran bıraktı! 2 çocuk annesi şarkıcı doğum kilolarından hızla kurtuldu paylaştığı kare mest etti

Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, geçen Kasım ayında ise oğlu Selim'i dünyaya getirdi. Doğum kilolarından hızla kurtulan Bengü'nün Instagram paylaşımı gündem oldu.

Bengü en cesur haliyle hayran bıraktı! 2 çocuk annesi şarkıcı doğum kilolarından hızla kurtuldu paylaştığı kare mest etti

42 yaşındaki Bengü'nün en doğal hali hayran bıraktı.

Bengü en cesur haliyle hayran bıraktı! 2 çocuk annesi şarkıcı doğum kilolarından hızla kurtuldu paylaştığı kare mest etti

İşte başta Bengü olmak üzere ünlülerin doğal halleri...

SON DAKİKA