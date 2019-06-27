Söz dizisinin Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş'ın bu fotoğrafları olay oldu! Sosyal medya sallandı
Bedelli, kısa dönem veya uzun dönem... Magazin dünyasının birçok ünlü ismi vatani görevlerini yerine getirdi veya getirmek üzere yola koyuldu. Söz dizisiyle yıldızları parlayan Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik de öyle. Söz dizisinde Yavuz ve Mücahit karakterlerini canlandıran ikili, dizinin final yapmasının ardından bedelli askerlik yolunu tuttu. Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik'in askerlik fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte başta Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik olmak üzere ünlülerin askerlik fotoğrafları.
27.06.2019 14:49
- Son Güncelleme: 27.06.2019 14:57
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