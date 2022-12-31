Vav TV İzle
Haberler Magazin Emre Altuğ’a uyandırma servisi "Su Gibisin" Yalı Çapkını'nın Orhan'ına sette 4'lü jest: "Allah herkese böyle uyandırılmayı nasip etsin"

Emre Altuğ’a uyandırma servisi "Su Gibisin" Yalı Çapkını'nın Orhan'ına sette 4'lü jest: "Allah herkese böyle uyandırılmayı nasip etsin"

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterine hayat veriyor... Başarılı şarkıcılığının yanı sıra Yalı Çapkını'nda Orhan karakteriyle oyunculuğunu ispatladı. Yoğun çalışma temposu içerisinde zaman zaman sosyal medya paylaşımı da yapıyor. Onlara bir yenisini daha ekledi Altuğ. Rol arkadaşları Gözde Kansu, Gülçin Santırcıoğlu, Beril Pozam ve Öznur Serçeler'in kendisine yaptığı jesti paylaşan Altuğ'un paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

31.12.2022 13:22 - Son Güncelleme: 31.12.2022 13:22
Emre Altuğ’a uyandırma servisi Su Gibisin Yalı Çapkını’nın Orhan’ına sette 4’lü jest: Allah herkese böyle uyandırılmayı nasip etsin

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, sahnelerinin yanı sıra bir yandan da Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterine hayat veriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emre Altuğ’a uyandırma servisi Su Gibisin Yalı Çapkını’nın Orhan’ına sette 4’lü jest: Allah herkese böyle uyandırılmayı nasip etsin

Emre Altuğ, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğuyla da adından söz ettiriyor.

Emre Altuğ’a uyandırma servisi Su Gibisin Yalı Çapkını’nın Orhan’ına sette 4’lü jest: Allah herkese böyle uyandırılmayı nasip etsin

Altuğ daha önce Tatlı Hayat, Lise Defteri, Sensiz Olmuyor, Güldür Güldür gibi yapımlarda da rol aldı.

Emre Altuğ’a uyandırma servisi Su Gibisin Yalı Çapkını’nın Orhan’ına sette 4’lü jest: Allah herkese böyle uyandırılmayı nasip etsin

Şimdilerde Yalı Çapkını'nda Orhan karakterine hayat veren Altuğ'un setten yaptığı eğlenceli paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.

Emre Altuğ’a uyandırma servisi Su Gibisin Yalı Çapkını’nın Orhan’ına sette 4’lü jest: Allah herkese böyle uyandırılmayı nasip etsin

Rol arkadaşları Gülçin Santırcıoğlu, Gözde Kansu, Öznur Serçeler ve Beril Pozam'ın kendisini "Su Gibisin" şarkısıyla uyandırdığı anları paylaştı Altuğ...

SON DAKİKA