Emre Altuğ’a uyandırma servisi "Su Gibisin" Yalı Çapkını'nın Orhan'ına sette 4'lü jest: "Allah herkese böyle uyandırılmayı nasip etsin"
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterine hayat veriyor... Başarılı şarkıcılığının yanı sıra Yalı Çapkını'nda Orhan karakteriyle oyunculuğunu ispatladı. Yoğun çalışma temposu içerisinde zaman zaman sosyal medya paylaşımı da yapıyor. Onlara bir yenisini daha ekledi Altuğ. Rol arkadaşları Gözde Kansu, Gülçin Santırcıoğlu, Beril Pozam ve Öznur Serçeler'in kendisine yaptığı jesti paylaşan Altuğ'un paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
31.12.2022 13:22 - Son Güncelleme: 31.12.2022 13:22
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, sahnelerinin yanı sıra bir yandan da Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterine hayat veriyor.
Şimdilerde Yalı Çapkını'nda Orhan karakterine hayat veren Altuğ'un setten yaptığı eğlenceli paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.