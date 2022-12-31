Latif Doğan gönül kuşuna bakın güzelliğine hayran kalmamak elde değil! Songül Karlı ile Avrupa’yı karış karış gezmişlerdi eşi...

Songül Karlı'nın paylaşımları sonrası İnternet kullanıcıları en çok "Latif Doğan kiminle evli?", Latif Doğan'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Ünlü türkücünün güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı.