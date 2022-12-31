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Haberler Magazin Latif Doğan "gönül kuşu"na bakın güzelliğine hayran kalmamak elde değil! Songül Karlı ile Avrupa'yı karış karış gezmişlerdi eşi...

Latif Doğan "gönül kuşu"na bakın güzelliğine hayran kalmamak elde değil! Songül Karlı ile Avrupa'yı karış karış gezmişlerdi eşi...

Latif Doğan'ın sır gibi sakladığı eşi sosyal medya gündeminde... Türk ses sanatçısı ve besteci Latif Doğan, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Songül Karlı ve eşi Emine Doğan'la Avrupa'yı karış karış dolaşan ve İbo Show'un Yılbaşı özel programına konuk olan Latif Doğan'ın özel hayatı merak ediliyor. Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü sanatçının eşini görenler hayran kaldı. Paylaşım ise Songül Karlı'dan geldi. İşte sosyal medyanın konuştuğu Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan...

31.12.2022 15:08 - Son Güncelleme: 31.12.2022 15:08
Latif Doğan gönül kuşuna bakın güzelliğine hayran kalmamak elde değil! Songül Karlı ile Avrupa’yı karış karış gezmişlerdi eşi...

Küstüm, Eşarbını Yan Bağlama, Yar Gelecek şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü türkücünün İbo Show Yılbaşı özel programına katılması sonrası özellikle özel hayatı merak konusu oldu.

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Latif Doğan gönül kuşuna bakın güzelliğine hayran kalmamak elde değil! Songül Karlı ile Avrupa’yı karış karış gezmişlerdi eşi...

Songül Karlı'nın paylaşımları sonrası İnternet kullanıcıları en çok "Latif Doğan kiminle evli?", Latif Doğan'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Ünlü türkücünün güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı.

Latif Doğan gönül kuşuna bakın güzelliğine hayran kalmamak elde değil! Songül Karlı ile Avrupa’yı karış karış gezmişlerdi eşi...

Öte yandan Doğan'ın bir sosyal medya paylaşımında eşinden 'gönül kuşum' diye bahsetmesi dikkat çekti. Ünlü çift için "Maşallah", "Allah ayırmasın", "Mutluluğunuz daim olsun" yorumları yapıldı.

Latif Doğan gönül kuşuna bakın güzelliğine hayran kalmamak elde değil! Songül Karlı ile Avrupa’yı karış karış gezmişlerdi eşi...

İşte başta Latif Doğan olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Latif Doğan gönül kuşuna bakın güzelliğine hayran kalmamak elde değil! Songül Karlı ile Avrupa’yı karış karış gezmişlerdi eşi...

BÜLENT SERTTAŞ VE EŞİ

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