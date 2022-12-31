Latif Doğan gönül kuşuna bakın güzelliğine hayran kalmamak elde değil! Songül Karlı ile Avrupa’yı karış karış gezmişlerdi eşi...

Latif Doğan "gönül kuşu"na bakın güzelliğine hayran kalmamak elde değil! Songül Karlı ile Avrupa'yı karış karış gezmişlerdi eşi...
Latif Doğan'ın sır gibi sakladığı eşi sosyal medya gündeminde... Türk ses sanatçısı ve besteci Latif Doğan, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Songül Karlı ve eşi Emine Doğan'la Avrupa'yı karış karış dolaşan ve İbo Show'un Yılbaşı özel programına konuk olan Latif Doğan'ın özel hayatı merak ediliyor. Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü sanatçının eşini görenler hayran kaldı. Paylaşım ise Songül Karlı'dan geldi. İşte sosyal medyanın konuştuğu Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan...
31.12.2022 15:08 - Son Güncelleme: 31.12.2022 15:08
Songül Karlı'nın paylaşımları sonrası İnternet kullanıcıları en çok "Latif Doğan kiminle evli?", Latif Doğan'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Ünlü türkücünün güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı.