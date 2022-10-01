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Büşra Pekin'in son halini görenler dönüp bir daha baktı! Saçları platin yaptı üzerine bir de eridi de eridi Büşra durmuyor

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hayatımıza giren Büşra Pekin, sık sık değişimiyle geliyor. Verdiği kilolarla bir dönem çok konuşulan Büşra Pekin, sağlıklı yaşamı düstur haline getirdi. Şimdilerde de yine verdiği kilolarla ve imaj değişikliğiyle gündemde. Önceki gün bir davete son haliyle katılan Büşra Pekin'i görenler dönüp bir daha bakmadan edemedi. İşte Büşra Pekin'in şaşırtan son hali.

01.10.2022 10:24 - Son Güncelleme: 01.10.2022 10:24
Büşra Pekin’in son halini görenler dönüp bir daha baktı! Saçları platin yaptı üzerine bir de eridi de eridi Büşra durmuyor

Büşra Pekin fazla kilolarıyla biliniyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Büşra Pekin’in son halini görenler dönüp bir daha baktı! Saçları platin yaptı üzerine bir de eridi de eridi Büşra durmuyor

Daha önce de büyük bir değişim geçirmişti.

Büşra Pekin’in son halini görenler dönüp bir daha baktı! Saçları platin yaptı üzerine bir de eridi de eridi Büşra durmuyor

Sağlıklı yaşamı hayatı felsefesi haline getiren Büşra Pekin yine değişimiyle gündemde.

Büşra Pekin’in son halini görenler dönüp bir daha baktı! Saçları platin yaptı üzerine bir de eridi de eridi Büşra durmuyor

Fazla kilolarından kurtulan Büşra Pekin incecik oldu.

Büşra Pekin’in son halini görenler dönüp bir daha baktı! Saçları platin yaptı üzerine bir de eridi de eridi Büşra durmuyor

Sarıya boyattığı saçları ve zayıflığıyla dikkat çeken oyuncu, "Yıllar öncesiyle aramda 12 kilo gibi bir fark var...

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