Büşra Pekin'in son halini görenler dönüp bir daha baktı! Saçları platin yaptı üzerine bir de eridi de eridi Büşra durmuyor
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hayatımıza giren Büşra Pekin, sık sık değişimiyle geliyor. Verdiği kilolarla bir dönem çok konuşulan Büşra Pekin, sağlıklı yaşamı düstur haline getirdi. Şimdilerde de yine verdiği kilolarla ve imaj değişikliğiyle gündemde. Önceki gün bir davete son haliyle katılan Büşra Pekin'i görenler dönüp bir daha bakmadan edemedi. İşte Büşra Pekin'in şaşırtan son hali.
01.10.2022 10:24 - Son Güncelleme: 01.10.2022 10:24