Görenler şoke oldu! Yeşilçam'ın güzeli Ahu Tuğba'ya ne olmuş öyle! Gören inanamadı...

Görenler şoke oldu! Yeşilçam'ın güzeli Ahu Tuğba'ya ne olmuş öyle! Gören inanamadı... Uzun zamandır kızı ile birlikte ABD'de yaşayan Ahu Tuğba ortaya çıktı. Uzun süredir sessiz olan ve ortalarda gözükmeyen Yeşilçam'ın efsanesi görenleri şoke etti. Ahu Tuğba'nın zayıflamış hali dikkatlerden kaçmadı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü sanatçının herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi. Son dönemde Ahu Tuğba hayranlarını oldukça şaşırttı. Yeşilçam'a damga vuran güzel oyuncu Ahu Tuğba canlı yayındaki itiraflarıyla çok konuşuldu. Ahu Tuğba, 13 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak doğmuştur. İşte Ahu Tuğba'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri takvim.com.tr'de sizlerle...

24.12.2019 09:53 - Son Güncelleme: 24.12.2019 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





