Emrah ve iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan kötü haber! Boşandılar boşanacaklar derken her şey bitti nafaka pazarlığında son durum...
Emrah ve iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan kötü haber! Boşandılar boşanacaklar derken her şey bitti, ikili arasında yaşanan nafaka pazarlığında son durum merak ediliyor... Uzun süredir evliliğini bitirmeye çalıştığı ileri sürülen şarkıcı Emrah, eşi Sibel Erdoğan'dan boşandı. Emrah'ın 2014 yılında evlendiği 2 çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandığı haberi, magazine bomba gibi düştü. Sibel Erdoğan'ın 2 çocuğu ve kendisi için yüksek miktarda nafaka istediği ancak Emrah'ın buna yanaşmadığı konuşuluyordu.
Emrah ve iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan kötü haber! Boşandılar boşanacaklar derken her şey bitti, nafaka pazarlığında son durum merak ediliyor.
Magazin camiası son günlerde ayrılık ve boşanmalarla dikkat çekiyor. Şarkıcı Emrah eşi Sibel Erdoğan'dan boşandı. Emrah'ın 2014 yılında evlendiği 2 çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandığı haberi magazine bomba gibi düştü.
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Emrah'ın Sibel Erdoğan'dan Elyesa ve Eleysa adlı bir kız bir de erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunuyor.
Emrah geçtiğimiz günlerde, çocuklarına adadığı bir şarkı bestelediğini ve bu şarkı için klip çektiğini söylemişti.
Çocuklarına düşkünlüğüyle tanınan Emrah, eski eşinden olan oğlu Tayfun'u kabul etmemesi nedeniyle de yoğun eleştiri alıyordu.