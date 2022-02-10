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Haberler Magazin Emrah ve iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan kötü haber! Boşandılar boşanacaklar derken her şey bitti nafaka pazarlığında son durum...

Emrah ve iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan kötü haber! Boşandılar boşanacaklar derken her şey bitti nafaka pazarlığında son durum...

Emrah ve iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan kötü haber! Boşandılar boşanacaklar derken her şey bitti, ikili arasında yaşanan nafaka pazarlığında son durum merak ediliyor... Uzun süredir evliliğini bitirmeye çalıştığı ileri sürülen şarkıcı Emrah, eşi Sibel Erdoğan'dan boşandı. Emrah'ın 2014 yılında evlendiği 2 çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandığı haberi, magazine bomba gibi düştü. Sibel Erdoğan'ın 2 çocuğu ve kendisi için yüksek miktarda nafaka istediği ancak Emrah'ın buna yanaşmadığı konuşuluyordu.

10.02.2022 10:48 - Son Güncelleme: 10.02.2022 11:04
Emrah ve iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan’dan kötü haber! Boşandılar boşanacaklar derken her şey bitti nafaka pazarlığında son durum...

Emrah ve iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan kötü haber! Boşandılar boşanacaklar derken her şey bitti, nafaka pazarlığında son durum merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emrah ve iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan’dan kötü haber! Boşandılar boşanacaklar derken her şey bitti nafaka pazarlığında son durum...

Magazin camiası son günlerde ayrılık ve boşanmalarla dikkat çekiyor. Şarkıcı Emrah eşi Sibel Erdoğan'dan boşandı. Emrah'ın 2014 yılında evlendiği 2 çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandığı haberi magazine bomba gibi düştü.

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Emrah ve iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan’dan kötü haber! Boşandılar boşanacaklar derken her şey bitti nafaka pazarlığında son durum...

Emrah'ın Sibel Erdoğan'dan Elyesa ve Eleysa adlı bir kız bir de erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunuyor.

Emrah ve iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan’dan kötü haber! Boşandılar boşanacaklar derken her şey bitti nafaka pazarlığında son durum...

Emrah geçtiğimiz günlerde, çocuklarına adadığı bir şarkı bestelediğini ve bu şarkı için klip çektiğini söylemişti.

Emrah ve iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan’dan kötü haber! Boşandılar boşanacaklar derken her şey bitti nafaka pazarlığında son durum...

Çocuklarına düşkünlüğüyle tanınan Emrah, eski eşinden olan oğlu Tayfun'u kabul etmemesi nedeniyle de yoğun eleştiri alıyordu.

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