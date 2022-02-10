Birsu Demir Instagram pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Alemin Kralı'nın Oben'i bikinili karesini paylaştı: 'Yalvarıyorum artık yaz gelsin'
Birsu Demir Instagram pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Alemin Kralı'nın Oben'i bikinili karesini, 'Yalvarıyorum artık yaz gelsin' notuyla paylaştı kısa sürede değişimiyle dikkat çeken Birsu Demir, Dua Lipa'ya benzetildi. Herkes onu Oben olarak tanıdı! Çocuk oyuncuyken tanındıktan sonra sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiren Birsu Demir'in son haline bakın...
'YALVARIYORUM ARTIK YAZ GELSİN'
Birsu Demir Instagram pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Alemin Kralı'nın Oben'i bikinili karesini paylaştı, kısa sürede değişimiyle gündem oldu.
Oben karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Birsu Demir son dönemde değişimiyle gündemde. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetiliyor.
Sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan ve değişimiyle şaşırtan Demir kıştan sıkıldı. Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir bikinili pozu ile "Yalvarıyorum artık yaz gelsin" dedi.
"NEREDEN NEREYE..."
Yaz pozunu paylaşan Demir'in son görüntüsü yine olay oldu. Birsu Demir'e "Nereden nereye? Çok güzel oldun" yorumları yapıldı.
Kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Birsu Demir, 14 Mayıs 1999 doğumlu...