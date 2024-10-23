Oğlu Elyesa ile düet yapan Emrah’a Tayfun Erdoğan hatırlatıldı: Diğer evladının suçu neydi?

Emrah, çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini her fırsatta dile getirirken Tayfun'u ise adeta yok sayıyor. Son konserinde Elyesa ile düet yapan Emrah, oğlunu "Küçük Emrah" olarak tanıttı. O anlara sosyal medyada tepkiler yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Emrah'a büyük oğlu Tayfun Erdoğan'ı hatırlatarak "Diğer evladının suçu neydi?" yorumunda bulundu.
Sibel Kirer ile 2014 yılında dünyaevine giren Emrah'ın 2 çocuğu olmuştu. 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütüyorlar.
Ancak Emrah son konserinde oğlu Elyesa'yı sahneye çıkardı ve oğluyla birlikte şarkı söyledi.
Emrah oğlu Elyasa ile sahnede düet yaptı ve oğlunu seyircilere "Küçük Emrah" diye tanıttı.