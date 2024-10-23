Oğlu Elyesa ile düet yapan Emrah'a Tayfun Erdoğan hatırlatıldı: Diğer evladının suçu neydi?

Emrah, çocukları Elyesa ve Eleysa'ya olan sevgisini her fırsatta dile getirirken Tayfun'u ise adeta yok sayıyor. Son konserinde Elyesa ile düet yapan Emrah, oğlunu "Küçük Emrah" olarak tanıttı. O anlara sosyal medyada tepkiler yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Emrah'a büyük oğlu Tayfun Erdoğan'ı hatırlatarak "Diğer evladının suçu neydi?" yorumunda bulundu.