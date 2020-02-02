Hadise'nin göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu: Ne yapmaya çalışıyor?

Hadise giydiği kıyafetler ve yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Her yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başaran şarkıcı Hadise, Cosmopolitan dergisinin şubat sayısına kapak oldu. Hakkında çıkan haberlerle ilgili de konuşan Hadise, şöyle dedi: Hakkımda o kadar çok yalan yanlış şeyler karalıyorlar ki. Bu haksızlık karşısında patlamaz mı insan? Ama ben patlamıyorum. Bu yüzden kendimi takdir ediyorum. Patlamasam da içimde hüzünlü, keyifsiz bir tortu kalıyor tabii. Bu tortuyu da sevdiğim insanlarla dertleşerek, gerekirse bir gözyaşı damlası akıtarak arıtıyorum.