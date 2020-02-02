Hadise'nin göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu: Ne yapmaya çalışıyor?
Hadise Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına devam ediyor. Giydiği açık saçık kıyafetlerle sosyal medyada büyük tepki gören Hadise, göğüs dekolteli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Genç şarkıcının açık saçık kıyafetler giyip skandal pozlar vermesi sosyal medyada "Ne yapmaya çalışıyor?" şeklinde yorumlara neden oluyor. Son dönemde şarkıları kadar giydiği iddialı kıyafetleriyle de gündeme gelen Hadise, kendisini eleştirenlere, "Edepsizlik sizin kafanızda! Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" demişti. Hadise'nin göğüs dekolteli olay paylaşımlarını gören sosyal medya kullanıcıları Hadise'nin yaşını bir hayli merak etti. İşte Hadise'nin çok konuşulan skandal fotoğrafları...
Hadise giydiği kıyafetler ve yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Her yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başaran şarkıcı Hadise, Cosmopolitan dergisinin şubat sayısına kapak oldu. Hakkında çıkan haberlerle ilgili de konuşan Hadise, şöyle dedi: Hakkımda o kadar çok yalan yanlış şeyler karalıyorlar ki. Bu haksızlık karşısında patlamaz mı insan? Ama ben patlamıyorum. Bu yüzden kendimi takdir ediyorum. Patlamasam da içimde hüzünlü, keyifsiz bir tortu kalıyor tabii. Bu tortuyu da sevdiğim insanlarla dertleşerek, gerekirse bir gözyaşı damlası akıtarak arıtıyorum.
Yaptığı açıklamalar, giydiği kıyafetler ve sosyal medya paylaşımları ile her gün yeni bir skandala imza atan Hadise, Intagram'dan göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdiği anların fotoğraflarını yayınladı. Aslı Bekiroğlu'ndan sonra sosyal medya gündeminde ikinci sıraya yerleşen Hadise'nin yaşı da merak konusu oldu. İşte Hadise'nin o paylaşımı ve yaşı...
HADİSE KİMDİR?
Hadise Açıkgöz, 1985 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak büyüdü. 2003 yılında Belçika'da Idool 2003 adlı yarışmaya katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi aldı ve hazırlıklarına başladı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı. Türk basının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.