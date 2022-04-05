Survivor Nisa kitabın ortasından konuştu Barış devreye girdi Nagihan çıldırdı! Nagihan Karadere'nin doping skandalı 'çirkin çirkef...'
Survivor 2022 All-Star başlamadan ilk bombayı patlatmıştı Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Nisa Bölükbaşı kendi başına olaylı bir Survivor iken Nagihan Karadere ile olan doping kavgası gündeme damgasını vurdu. Peki Nagihan Karadere'nin doping olayı ne, kullandı mı?
05.04.2022 10:21 - Son Güncelleme: 05.04.2022 10:21
Survivor son bölümde yine ortam gerildi. Nisa Bölükbaşı ve Nagihan Karadere birbirine girdi. Nagihan, kendisine çirkin, çirkef ve yalancı denmesiyle kızdı.
Her şey, Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'nın 'Nisa'nın Nagihan'a ve takımıma hakaretleri oldu. Hala bu sözlerin arkasında mı?' sözleriyle başladı.
Nisa Bölükbaşı, kırmızı takımın oyundan 2 saat önce oyunu iptal ettirmek istediğini, Nagihan Karadere'nin yakışıksız hareketler yaptığını söyledi.
Nagihan Karadere ve Nisa Bölükbaşı'nın ağız dalaşına girdiği anlarda Nisa Bölükbaşı'nın 'senin steroidlerin fazla gelmiş' sözleri ortalığı karıştırdı.