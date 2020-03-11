Emrah ile Sinan Akçıl arasında sular durulmuyor! Sinan Akçıl: Adının önünde küçük var ama...
'Küçük Emrah' olarak tanınan şarkıcı Emrah Erdoğan ile Sinan Akçıl arasında sular durulmuyor. Emrah, Survivor'da yarışan oğlu Tayfun ile gündemden düşmezken bu kez eski arkadaşı Sinan Akçıl ile arasında geçen diyaloglarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Meslektaşı Emrah ile sosyal medya üzerinden sert bir tartışma yaşayan şarkıcı Sinan Akçıl, önceki akşam Maslak'ta görüntülendi. Kariyerinin ilk yıllarında rol aldığı filmlerde 'Küçük Emrah' lakabıyla tanınan oyuncunun açıklamalarına verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte Sinan Akçıl'ın Emrah'a yanıtı!
11.03.2020 12:29
- Son Güncelleme: 11.03.2020 12:29
"BANA BESTE YAPMAYA ÇAPIN YETMEZ"
Emrah ile Sinan Akçıl, sosyal medyadan beste tartışması yaşamıştı. Akçıl'ın "Burcu Kıratlı'yla oynadığı dizinin son sezonunda konuşmamışlar. Benden bir şarkı istemişti ama duyduğum şeylerden sonra görüşmeyi düşünmüyorum" sözlerine, Emrah'tan sert yanıt gelmişti: Televizyona çıkıp yalan söylüyorsun. Seni hiçbir zaman besteci olarak görmedim. Sen beni arayıp, uyduruk bestelerini satmaya çalıştın. Sanırım her zamanki gibi çulsuzdun. Bana beste yapmaya çapın yetmez.
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