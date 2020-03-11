Emrah ile Sinan Akçıl arasında sular durulmuyor! Sinan Akçıl: Adının önünde küçük var ama...

"BANA BESTE YAPMAYA ÇAPIN YETMEZ"

Emrah ile Sinan Akçıl, sosyal medyadan beste tartışması yaşamıştı. Akçıl'ın "Burcu Kıratlı'yla oynadığı dizinin son sezonunda konuşmamışlar. Benden bir şarkı istemişti ama duyduğum şeylerden sonra görüşmeyi düşünmüyorum" sözlerine, Emrah'tan sert yanıt gelmişti: Televizyona çıkıp yalan söylüyorsun. Seni hiçbir zaman besteci olarak görmedim. Sen beni arayıp, uyduruk bestelerini satmaya çalıştın. Sanırım her zamanki gibi çulsuzdun. Bana beste yapmaya çapın yetmez.