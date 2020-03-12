Diriliş'in yıldızı Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a dönüyor mu? Hayranlarını sevindiren poz!
Diriliş'in yıldızı Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a dönüyor mu? Hayranlarını sevindiren poz! Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a geri döneceği iddiaları ile gündemde yer alıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin sona ermesi ve devam dizisi olan Kuruluş Osman'ın başlamasıyla birlikte projede yer almayacağı açıklanan Engin Altan Düzyatan, dizinin hayranları tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Peki, Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisi ile hayranlarının karşısına yeniden çıkacak mı? İşte, meydana gelen son gelişmeler
TRT 1 ekranlarında Diriliş Ertuğrul olarak yayımlanan dizinin başrolü Engin Altan Düzyatan, FOX TV'de yayımlanan Kurşun dizisinde reyting kurbanı olmuş, dizisi kısa sürede yayından kaldırılmıştı. Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan, dizinin devam projesi olan Kuruluş Osman ile gündemde yer alıyor. Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi olarak yeniden diziye gireceği iddiaları yer alan Engin Altan Düzyatan, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile bu algıların oluşmasına neden olmuştu. Peki, Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisi ile ekranlara geri dönecek mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler... Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz, 1979 İzmir doğumlu, Türk oyuncu ve sunucudur. ... 2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştır
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURULUŞ OSMAN DİZİSİNE GERİ DÖNECEK Mİ?
Son olarak Fox TV ekranlarında rol aldığı Kurşun dizisindeki karakteri dolayısıyla sakallarını kesen Engin Altan Düzyatan, dizinin sona ermesinin ardından yeniden sakal bırakmaya başlamış ve bu durum dolayısıyla Diriliş Ertuğrul hayranlarının radarına takılmıştı.
Diziye dönmek isteyip istemediği sorularına yanıt veren Engin Altan Düzyatan, "Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum.