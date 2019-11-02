Ebru Şahin aslen nereli? Hercai'nin Reyyan'ının memleketi bakın neresi çıktı...
atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hercai'nin güzel yıldızı Ebru Şahin, son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri. Dizinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in başarılı oyunculuğunun yanı sıra, dillere destan güzelliği de dikkatleri çekiyor. Haliyle herkes Ebru Şahin'in nereli olduğunu, bu güzelliği nereden aldığını merak ediyor. Ebru Şahin aslen nereli? İşte başta Hercai'nin iki yıldızı Ebru Şahin ve Akın Akınözü olmak üzere ünlülerin memleketleri.
02.11.2019 10:26
- Son Güncelleme: 02.11.2019 10:33
Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin son dönemlerin en beğenilen oyuncuları arasına girdi. Hercai'nin yeni sezonla birlikte ekrana dönmesiyle Ebru Şahin gündeme oturdu. Dizide Akın Akınözü ile aralarındaki uyumla izleyiciyi ekran başına bağlayan Ebru Şahin'in özel hayatı merak konusu oldu. Hakkında her detay araştırılan Ebru Şahin hakkında en çok merak edilen konu ise memleketi oldu. Peki Ebru Şahin nereli? İşte Ebru Şahin başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...
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