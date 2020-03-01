Haberler Galeri Magazin Pes dedirtti! Kimse uyanmamış! Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' filminde şoke eden hata!

Pes dedirtti! Kimse uyanmamış! Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' filminde şoke eden hata!

Pes dedirtti! Kimse uyanmamış! Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' filminde şoke eden hata! Yeşilçam filmleri bizler için hala vazgeçilmez. Özellikle oturup izlemiyoruz belki ama, televizyon ekranlarında denk geldiğimizde izlemekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Şuan bayıla bayıla izlediğimiz Yeşilçam filmleri o dönem büyük maddi zorluklarla çekildi. Ve bu maddi zorluklar bir takım hataların düzeltilememesine ve bu şekilde yayınlanmalarına neden oldu. Yeşilçam filmlerinde fark edilen hatalar dahi yüzlerimizi güldürmeye yeter. İşte Yeşilçam filmlerinden çekim hataları. 4 Ağustos 1944 yılında dünyaya gelen usta sanatçı Orhan Gencebay, müziğe 6 yaşında Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzikçi Emin Tarakçı Hoca'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. 10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı.

01.03.2020 18:48 - Son Güncelleme: 01.03.2020 18:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





