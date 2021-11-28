Yargı dizisinin Savcı Pars'ı kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle! Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisine bakın, güzelliği hayran bıraktı...

"HIZLI GEÇİŞ YAPTIM"

Yargı dizisine ilişkin konuşan Mehmet Yılmaz Ak, "Geçmiş yıllarda hep kötü rollerde oynadım. Bu sene tercihim mafya dizisinde yer almamaktı. Mafya bozuntusundan savcı karakterine geçişim hızlı oldu. Altından kalkabildiğimi düşünüyorum" dedi.