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Haberler Magazin Yargı dizisinin Savcı Pars’ı kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle! Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisine bakın güzelliği hayran bıraktı

Yargı dizisinin Savcı Pars’ı kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle! Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisine bakın güzelliği hayran bıraktı

Yargı dizisinin Savcı Pars'ı kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle! Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisine bakın, güzelliği hayran bıraktı... Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Pars karakteri ile ekranlarda boy gösteren 35 yaşındaki oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, sevgilisi Nazlı Çetin ile katıldığı müzikalde görüntülendi. Gündeme bomba gibi düşen ikili Mehmet Yılmaz Ak'ın Instagram hesabındaki paylaşımlarda da dikkat çekti. İşte Yargı dizisinin Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak ve sevgilisi...

28.11.2021 09:26 - Son Güncelleme: 28.11.2021 09:35
Yargı dizisinin Savcı Pars’ı kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle! Mehmet Yılmaz Ak’ın sevgilisine bakın güzelliği hayran bıraktı

Yargı dizisinin Savcı Pars'ı kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle! Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisine bakın, güzelliği hayran bıraktı...

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Yargı dizisinin Savcı Pars’ı kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle! Mehmet Yılmaz Ak’ın sevgilisine bakın güzelliği hayran bıraktı

Savcı Pars karakteriyle Yargı dizisinin sevilen oyuncuları arasında yer alan Mehmet Yılmaz AK, bir süredir Miss Turkey yarışmasıyla şöhrete kavuşan Nazlı Çetin ile aşk yaşıyor.

Yargı dizisinin Savcı Pars’ı kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle! Mehmet Yılmaz Ak’ın sevgilisine bakın güzelliği hayran bıraktı

Yargı dizisinin başarılı oyuncusu Uğur Aslan, önceki akşam, Afara – "Bir Arabesk Müzikali"yle Maximum Uniq'te sevenleriyle buluştu.

Yargı dizisinin Savcı Pars’ı kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle! Mehmet Yılmaz Ak’ın sevgilisine bakın güzelliği hayran bıraktı

Yargı dizisinde canlandırdığı savcı Pars rolüyle dikkat çeken 35 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, yakın dostunu yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncu, müzikale genç sevgilisi Nazlı Çetin ile katıldı.

Yargı dizisinin Savcı Pars’ı kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle! Mehmet Yılmaz Ak’ın sevgilisine bakın güzelliği hayran bıraktı

"HIZLI GEÇİŞ YAPTIM"

Yargı dizisine ilişkin konuşan Mehmet Yılmaz Ak, "Geçmiş yıllarda hep kötü rollerde oynadım. Bu sene tercihim mafya dizisinde yer almamaktı. Mafya bozuntusundan savcı karakterine geçişim hızlı oldu. Altından kalkabildiğimi düşünüyorum" dedi.

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