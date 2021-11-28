Serdar Ortaç’ın ‘Şeytan görsün yüzünü’ dediği eski eşine bakın! Chloe Loughnan İstanbul’a geldi bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
Serdar Ortaç'ın 'Şeytan görsün yüzünü' dediği eski eşine bakın! İrlandalı model Chloe Loughnan, 2014 yılında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile nikah masasına oturarak adını geniş kitlelere duyurmuştu. 5 yıllık evliliklerini 2019'da sonlandıran ikilden Serdar Ortaç ise eski eşi hakkında "Şeytan görsün yüzünü" ifadelerini kullanmıştı. Boşandıktan sonra ülkesine dönen İrlandalı model, uzun bir süre sonra geldiği İstanbul'da ayna karşısında turuncu bikinisiyle poz verdi. O kareyi Instagram sayfasında yayınlayan ünlü model, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Chloe Loughnan'ın o pozu...
28.11.2021 01:46
- Son Güncelleme: 28.11.2021 01:46
İrlandalı model Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç, , 2014 yılında dünyaevine girmiş ve 2019'da 5 yıllık evliliklerini 5 dakikada sonlandırmıştı.
Serdar Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti.
Boşandıktan sonra ülkesine dönen İrlandalı model, uzun bir süre sonra İstanbul'da geldi. Loughnan'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım da çok konuşuldu.
Paylaşımına 'İstanbul' konumunu ekleyen Chloe Loughnan, turuncu bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.