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Serdar Ortaç’ın ‘Şeytan görsün yüzünü’ dediği eski eşine bakın! Chloe Loughnan İstanbul’a geldi bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

Serdar Ortaç'ın 'Şeytan görsün yüzünü' dediği eski eşine bakın! İrlandalı model Chloe Loughnan, 2014 yılında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile nikah masasına oturarak adını geniş kitlelere duyurmuştu. 5 yıllık evliliklerini 2019'da sonlandıran ikilden Serdar Ortaç ise eski eşi hakkında "Şeytan görsün yüzünü" ifadelerini kullanmıştı. Boşandıktan sonra ülkesine dönen İrlandalı model, uzun bir süre sonra geldiği İstanbul'da ayna karşısında turuncu bikinisiyle poz verdi. O kareyi Instagram sayfasında yayınlayan ünlü model, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Chloe Loughnan'ın o pozu...

28.11.2021 01:46 - Son Güncelleme: 28.11.2021 01:46
Serdar Ortaç’ın ‘Şeytan görsün yüzünü’ dediği eski eşine bakın! Chloe Loughnan İstanbul’a geldi bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

İrlandalı model Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç, , 2014 yılında dünyaevine girmiş ve 2019'da 5 yıllık evliliklerini 5 dakikada sonlandırmıştı.

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Serdar Ortaç’ın ‘Şeytan görsün yüzünü’ dediği eski eşine bakın! Chloe Loughnan İstanbul’a geldi bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

Serdar Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti.

Serdar Ortaç’ın ‘Şeytan görsün yüzünü’ dediği eski eşine bakın! Chloe Loughnan İstanbul’a geldi bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

Ortaç, verdiği bir röportajda ise "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" şeklinde karşılık vermişti.

Serdar Ortaç’ın ‘Şeytan görsün yüzünü’ dediği eski eşine bakın! Chloe Loughnan İstanbul’a geldi bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

Boşandıktan sonra ülkesine dönen İrlandalı model, uzun bir süre sonra İstanbul'da geldi. Loughnan'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım da çok konuşuldu.

Serdar Ortaç’ın ‘Şeytan görsün yüzünü’ dediği eski eşine bakın! Chloe Loughnan İstanbul’a geldi bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

Paylaşımına 'İstanbul' konumunu ekleyen Chloe Loughnan, turuncu bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

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