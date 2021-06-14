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Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın yalanı bir kez daha ortaya çıktı! Sibel Can'la tekne ifşasının ardından Buket 'bir daha asla' demişti...

Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın yalanı bir kez daha ortaya çıktı! Sibel Can'la tekne ifşasının ardından Emir Sarıgül ile 'asla barışmayacağım ve evlenmeyeceğim' diyen Buket Aydın, tükürdüğünü yaladı. Geçtiğimiz hafta Sarıgül ile evleneceği yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen spiker Buket Aydın, o iddiaları kesin bir dille yalanlamış, asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini ifade etmişti. Ancak ikilinin yeni çekilen görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte hem Sibel Can hem de Buket Aydn ile tekne görüntüleri ifşa olan Emir Sarıgül'ün o anları...

14.06.2021 10:29 - Son Güncelleme: 14.06.2021 10:44
Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın yalanı bir kez daha ortaya çıktı! Sibel Can'la teknede ifşasının ardından 'bir daha asla' demişti...

Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın yalanı bir kez daha ortaya çıktı! Sibel Can'la tekne ifşasının ardından 'bir daha asla' diyen Buket Aydın tükürdüğünü yaladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın yalanı bir kez daha ortaya çıktı! Sibel Can'la teknede ifşasının ardından 'bir daha asla' demişti...

Kısa süre önce Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktaladığını, asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söyleyen Buket Aydın, Emir Sarıgül ile Yeniköy'de sevgilisinin tekneye binerken birlikte görüntülendi.

Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın yalanı bir kez daha ortaya çıktı! Sibel Can'la teknede ifşasının ardından 'bir daha asla' demişti...

"HANİ YALANDI?"
Yalanlar üzerine kurulu aşk hikayesinde bir yalan daha ortaya çıktı. Spiker Buket Aydın, geçen yıl Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı haberlerini yalanlamış, öpüştükleri fotoğraf ortaya çıkınca yalancının kendisi olduğu anlaşılmıştı.

Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın yalanı bir kez daha ortaya çıktı! Sibel Can'la teknede ifşasının ardından 'bir daha asla' demişti...

Mart ayında ayrılan ikili ancak mayıs ayında Emir Sarıgül ile Sibel Can'ın Bodrum'da yakalanmasının ardından tekrar adı Sarıgül ile anılmıştı. Bunun üzerine kameraların karşısına geçip "Emir Bey ile evlenmek istemiyorum. Emir Bey'in barışma teklifini kabul etmeyeceğim. Bu benim için kapanmış bir konudur" demişti.

Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın yalanı bir kez daha ortaya çıktı! Sibel Can'la tekne ifşasının ardından Buket 'bir daha asla' demişti...

Geçen hafta evlenecekleri yönündeki iddialarla gündeme gelen ve yine yalanlama yolunu seçen Emir Sarıgül ile Buket Aydın fena yakalandı.