Burak Kut'tan bomba itiraf! 'Belli başlı sırlarım var' diyen 90'ların ortalığı kasıp kavuran ismi meğer...
Burak Kut'tan bomba itiraf! 'Belli başlı sırlarım var' diyen 90'ların ortalığı kasıp kavuran ismi son hali ve açıklamaları ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Türk pop müziğinin 'Bebeto' lakaplı prensi Burak Kut, önceki akşam bir mekanda sahneye çıktı. Kut, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fit haliyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, "Kendimi korumak adına belli başlı sırlarım" var sözleriyle dikkat çekti. İşte 90'ların ortalığı kasıp kavuran ismi Burak Kut'un son hali...
17.09.2021 10:45
- Son Güncelleme: 17.09.2021 10:50
Burak Kut'tan bomba itiraf! 'Belli başlı sırlarım var' diyen 90'ların ortalığı kasıp kavuran ismi açıklamaları ve son hali ile dikkatleri üzerine çekti.