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Haberler Magazin Burak Kut'tan bomba itiraf! 'Belli başlı sırlarım var' diyen 90'ların ortalığı kasıp kavuran ismi meğer...

Burak Kut'tan bomba itiraf! 'Belli başlı sırlarım var' diyen 90'ların ortalığı kasıp kavuran ismi meğer...

Burak Kut'tan bomba itiraf! 'Belli başlı sırlarım var' diyen 90'ların ortalığı kasıp kavuran ismi son hali ve açıklamaları ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Türk pop müziğinin 'Bebeto' lakaplı prensi Burak Kut, önceki akşam bir mekanda sahneye çıktı. Kut, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fit haliyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, "Kendimi korumak adına belli başlı sırlarım" var sözleriyle dikkat çekti. İşte 90'ların ortalığı kasıp kavuran ismi Burak Kut'un son hali...

17.09.2021 10:45 - Son Güncelleme: 17.09.2021 10:50
Burak Kut’tan bomba itiraf! ’Belli başlı sırlarım var’ diyen 90’ların ortalığı kasıp kavuran ismi meğer...

Burak Kut'tan bomba itiraf! 'Belli başlı sırlarım var' diyen 90'ların ortalığı kasıp kavuran ismi açıklamaları ve son hali ile dikkatleri üzerine çekti.

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Burak Kut’tan bomba itiraf! ’Belli başlı sırlarım var’ diyen 90’ların ortalığı kasıp kavuran ismi meğer...

Burak Kut, önceki akşam Bomonti Fine adlı mekanda sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kut, pandemi dönemin kendisine artıları olduğunu söyledi.

Burak Kut’tan bomba itiraf! ’Belli başlı sırlarım var’ diyen 90’ların ortalığı kasıp kavuran ismi meğer...

Kut, "Uzun zaman hayal ettiğim stüdyoyu hayata geçirme imkanım oldu evimde ve yıllardır bana kızan "Neden daha sık üretmiyorsun?" diyen sevenlerime karşılık vermek için yaptım bunu."

Burak Kut’tan bomba itiraf! ’Belli başlı sırlarım var’ diyen 90’ların ortalığı kasıp kavuran ismi meğer...

"Çokça şarkı yazdım ve bu dönemden iyi faydalandım. Yaklaşık 50'ye yakın beste yaptım. Bunların çoğu piyasaya çıkabilir durumda. Benim için verimli geçti. Tabii ki müzisyen arkadaşlarımız için ağır geçti. Biz de bunu telafi etmek için üretmeye devam edeceğim" dedi.

Burak Kut’tan bomba itiraf! ’Belli başlı sırlarım var’ diyen 90’ların ortalığı kasıp kavuran ismi meğer...

90'lı yılların başında genç kızların hayranlığıyla adından söz ettiren Burak Kut'un fit hali dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı "Yıllar geçse de Burak Kut hala aynı. Nasıl bu kadar genç kalabiliyor sunuz?" şeklindeki soruya "Kendime çok dikkat ediyorum. Çok da abartmıyorum."

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