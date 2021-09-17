Burak Kut’tan bomba itiraf! ’Belli başlı sırlarım var’ diyen 90’ların ortalığı kasıp kavuran ismi meğer...

"Çokça şarkı yazdım ve bu dönemden iyi faydalandım. Yaklaşık 50'ye yakın beste yaptım. Bunların çoğu piyasaya çıkabilir durumda. Benim için verimli geçti. Tabii ki müzisyen arkadaşlarımız için ağır geçti. Biz de bunu telafi etmek için üretmeye devam edeceğim" dedi.

