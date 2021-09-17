Serel Yereli yine soyundu! Sıcaktan bunalınca ceketini çıkaran Serel Yereli'nin göğüs dekolteli pozu yorum yağmuruna tutuldu
Serel Yereli yine soyundu! Güneşi görünce ceketini çıkaran Serel Yereli'nin göğüs dekoltesi yorum yağmuruna tutuldu. Eğitimine Amerika'da devam eden Serel Yereli, geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Londra sokaklarında iç çamaşırıyla verdiği pozlarla sık sık eleştirilerin odağında yer alan Yereli geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla çapkın oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun radarına girmişti. Bu kez de güneşli havada sıcaktan bunalan Serel, ceketini çıkardı, takipçilerinden Serel'e yorum yağdı...
17.09.2021 12:33
- Son Güncelleme: 17.09.2021 12:38
YİNE SOYUNDU!
Sıcaktan bunalınca ceketini çıkaran Serel Yereli'nin göğüs dekolteli pozu yorum yağmuruna tutuldu.
Bir dönem ekranlara gelen 'Bodrum Masalı' isimli dizide can verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşıyor.