Emir Ersoy ile 2 yıl önce evlenmişti! Ömer'in çilekeş Gamze'si Gökçe Bahadır 42 yaşında 57 kilo olma sırrı! Meğer estetik...

"Ömer" dizisiyle adından sıkça söz ettiren Gökçe Bahadır, 42 yaşında olmasına rağmen fit görünümü ve dinamikliğiyle hayranlarını şaşırtıyor. 57 kiloda olan Bahadır'ın yıllar içindeki değişimi, eski ve yeni fotoğraflarında net bir şekilde görülebiliyor. Peki, Gökçe Bahadır genç ve dinç görünümünü nasıl koruyor? İşte ünlü oyuncunun formda kalmanın sırları...
Ömer dizisindeki rolü ve mutlu evliliği ile gündemde olan Gökçe Bahadır, eski fotoğraflarıyla da şaşırtıyor. 41 yaşında olmasına rağmen dinç ve formda görünümüyle dikkat çeken Bahadır'ın güzellik sırları merak konusu oldu.
Hayat Bilgisi dizisi ile ilk kez izleyici karşısına çıkan Gökçe Bahadır, büyük çıkışını Yaprak Dökümü ile yaptı.
Diziyle birlikte kısa sürede yıldızı parlayan Gökçe, özellikle canlandırdığı Leyla karakteriyle kariyerinde hızlı bir sıçrama yaşadı.