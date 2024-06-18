Emir Ersoy ile 2 yıl önce evlenmişti! Ömer'in çilekeş Gamze'si Gökçe Bahadır 42 yaşında 57 kilo olma sırrı! Meğer estetik...

"Ömer" dizisiyle adından sıkça söz ettiren Gökçe Bahadır, 42 yaşında olmasına rağmen fit görünümü ve dinamikliğiyle hayranlarını şaşırtıyor. 57 kiloda olan Bahadır'ın yıllar içindeki değişimi, eski ve yeni fotoğraflarında net bir şekilde görülebiliyor. Peki, Gökçe Bahadır genç ve dinç görünümünü nasıl koruyor? İşte ünlü oyuncunun formda kalmanın sırları...