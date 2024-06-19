Canan Karatay-Filiz Akın, Demet Evgar-Petek Dinçöz, Seda Sayan-Safiye Soyman aynı doğumluymuş! Listede yok yok; Aynı yaşta olan ünlüler hangileri?

Ünlüler dünyasında zaman geçtikçe, bazı isimler yaşlanma süreçlerini oldukça farklı biçimlerde sergileyebiliyorlar. İşte aynı yaşta olduklarına inanmakta zorlanacağınız ünlü isimler...
Ünlü dünyasında zaman zaman karşılaştığımız ve şaşkınlığımızı artıran bir durum var: Aynı yaşta olmalarına rağmen fiziksel görünümleri ve yaşam tarzlarıyla aralarında dağlar kadar fark olan ünlü isimler. İşte göz atarken şaşıracak olduğunuz bazı ikonik isimler...
Furkan Kızılay - Çağatay Ulusoy
1990 doğumlular: 34 yaşında
Safiye Soyman - Seda Sayan
1961 doğumlular: 63 yaşında