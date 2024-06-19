Canan Karatay-Filiz Akın, Demet Evgar-Petek Dinçöz, Seda Sayan-Safiye Soyman aynı doğumluymuş! Listede yok yok; Aynı yaşta olan ünlüler hangileri?

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Ünlü dünyasında zaman zaman karşılaştığımız ve şaşkınlığımızı artıran bir durum var: Aynı yaşta olmalarına rağmen fiziksel görünümleri ve yaşam tarzlarıyla aralarında dağlar kadar fark olan ünlü isimler. İşte göz atarken şaşıracak olduğunuz bazı ikonik isimler...