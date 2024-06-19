SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Canan Karatay-Filiz Akın, Demet Evgar-Petek Dinçöz, Seda Sayan-Safiye Soyman aynı doğumluymuş! Listede yok yok; Aynı yaşta olan ünlüler hangileri?

Ünlüler dünyasında zaman geçtikçe, bazı isimler yaşlanma süreçlerini oldukça farklı biçimlerde sergileyebiliyorlar. İşte aynı yaşta olduklarına inanmakta zorlanacağınız ünlü isimler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 10:06 Güncelleme 19 Haziran 2024, 10:03
Canan Karatay-Filiz Akın, Demet Evgar-Petek Dinçöz, Seda Sayan-Safiye Soyman aynı doğumluymuş! Listede yok yok; Aynı yaşta olan ünlüler hangileri? 1

Ünlü dünyasında zaman zaman karşılaştığımız ve şaşkınlığımızı artıran bir durum var: Aynı yaşta olmalarına rağmen fiziksel görünümleri ve yaşam tarzlarıyla aralarında dağlar kadar fark olan ünlü isimler. İşte göz atarken şaşıracak olduğunuz bazı ikonik isimler...

Canan Karatay-Filiz Akın, Demet Evgar-Petek Dinçöz, Seda Sayan-Safiye Soyman aynı doğumluymuş! Listede yok yok; Aynı yaşta olan ünlüler hangileri? 2

Furkan Kızılay - Çağatay Ulusoy

1990 doğumlular: 34 yaşında

Canan Karatay-Filiz Akın, Demet Evgar-Petek Dinçöz, Seda Sayan-Safiye Soyman aynı doğumluymuş! Listede yok yok; Aynı yaşta olan ünlüler hangileri? 3

Safiye Soyman - Seda Sayan

1961 doğumlular: 63 yaşında

SON DAKİKA