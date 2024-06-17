Aylin Coşkun’dan Kurban Bayramı paylaşımı! “Ete elim değmezse bayramı anlamam...”

15 yıllık sevgilisi ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Aylin Coşkun, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Evinin bahçesinde kurban etini keserken fotoğraf paylaşan şarkıcının kullandığı ifadeler dikkat çekti. İşte o paylaşım...