Emine Ün’ün “Çiçeğim” diye seslendiği kızı 18 oldu! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Duru Kınay’a ilk yorum Pınar Altuğ’dan...
Emine Ün'ün Emre Kınay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Duru 18 yaşına bastı. Ünlü oyuncu da kızının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabında kızıyla fotoğrafını yayınlayan Emine Ün'ün paylaşımına yorum yağarken ilk yorum oyuncu Pınar Altuğ'dan geldi. Son haliyle dikkat çeken Duru'ya beğeni yağdı. İşte Emine Ün'ün kızıyla yaptığı o paylaşım...
23.11.2022 20:38 - Son Güncelleme: 23.11.2022 20:38
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Emine Ün, Instagram hesabında kızı Duru Kınay'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
18 yaşına basan kızı Duru ile pozunu yayınlayan Emine Ün'ün paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşıma ilk yorum Pınar Altuğ'dan geldi.
Pınar Altuğ emojilerle yaptığı yorumla Duru'nun doğum gününü kutladı. Öte yandan Duru güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu.