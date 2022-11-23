Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu’ndan eğlenceli evlilik teklifi paylaşımı! Yorum yağdı: “Ne bu afra tafra...”
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, uzun bir süre önce meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyal medya hesaplarında yaptıkları esprili paylaşımlarla sık sık gündeme gelen çift, Mert Yazıcıoğlu'nun son yayınladığı fotoğrafla yine adlarından söz ettirdi. Genç oyuncuların evlilik teklifi paylaşımlarını tiye alması takipçilerini güldürdü. İşte o paylaşım...
23.11.2022 21:04 - Son Güncelleme: 23.11.2022 21:04
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun paylaşımıyla gündeme geldi.
Mert Yazıcıoğlu, uzun yıllardır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu'nun elini kendi sayfasında yayınlayarak "She said no" ifadelerini kullandı.
Afra Saraçoğlu'nun yüzüksüz eliyle yapılan esprili paylaşım, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.
Mert Yazıcıoğlu'nun paylaşımında Afra Saraçoğlu'nun elinin boş olması ve oyuncunun "She said no" ('hayır' dedi) yazması takipçilerini güldürdü.