Yeşilçam’ın Hüdaverdi’sinin bir de son haline bakın dede olmuş! Hüdaverdi’yle özdeşleşen Önder Tekin’i gören geçen yıllara ağladı

Önder Tekin'in canlandırdığı Hüdaverdi, haylazlıkları ve gözlükleriyle yıllar sonra dahi hafızalardaki yerini korumayı başarıyor. Hüdaverdi'nin şimdilerde ne yaptığı ise merak konusu oldu. Son halini görenler tanımakta zorlanırken, Hüdaverdi'nin ekranlardan uzak olduğu biliniyor.