Bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar evliliğinde kriz mi var? Ünlü çift birbirini takipten çıkarttı

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda iş insanı Ural Kaspar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, 28 Ekim 2024'te dünyaevine girmişti.

İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı"

Muhabirlerin evlilik teklifi nasıl oldu sorusuna Helvacıoğlu, "Geleneksel bir evlilik teklifi Ural'dan ya da benden olmadı. Aramızda konuştuğumuz konuydu. Öyle karar verdik" yanıtını vermişti.

Ekim ayında dünyaevine giren İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın kısa bir süre önce bebek beklediği öğrenilmişti.