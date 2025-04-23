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Bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar evliliğinde kriz mi var? Ünlü çift birbirini takipten çıkarttı

Sen Anlat Karadeniz, Güneşin Kızları, Karadut, Baş Belası gibi dizilerde rol alan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024'te Ural Kaspar ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, kısa bir süre önce ise bebek beklediklerini duyurdu. Müjdeli haberle hayranlarını sevindiren ikilinin cephesinde beklenmedik bir olay yaşandı. İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarttı. Kısa bir süre sonra ise ikiliden yeni bir hamle geldi.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 08:47 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 08:47
Bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar evliliğinde kriz mi var? Ünlü çift birbirini takipten çıkarttı

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda iş insanı Ural Kaspar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, 28 Ekim 2024'te dünyaevine girmişti.

Bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar evliliğinde kriz mi var? Ünlü çift birbirini takipten çıkarttı

İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı"

Bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar evliliğinde kriz mi var? Ünlü çift birbirini takipten çıkarttı

Muhabirlerin evlilik teklifi nasıl oldu sorusuna Helvacıoğlu, "Geleneksel bir evlilik teklifi Ural'dan ya da benden olmadı. Aramızda konuştuğumuz konuydu. Öyle karar verdik" yanıtını vermişti.

Bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar evliliğinde kriz mi var? Ünlü çift birbirini takipten çıkarttı

Ekim ayında dünyaevine giren İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın kısa bir süre önce bebek beklediği öğrenilmişti.

Bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar evliliğinde kriz mi var? Ünlü çift birbirini takipten çıkarttı

EVLİLİKTE KRİZ Mİ VAR?

Müjdeli haberle hayranlarını sevindiren ikilinin cephesinde beklenmedik bir olay yaşandı. Çift, Instagram hesaplarından bir anda birbirlerini takipten çıktı.

Bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar evliliğinde kriz mi var? Ünlü çift birbirini takipten çıkarttı

Bu hamle 'Evlilikte kriz mi var?' sorusunu beraberinde getirirken dakikalar sonra yeni gelişme yaşandı ve tekrar birbirlerini takip etmeye başladılar.

Bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar evliliğinde kriz mi var? Ünlü çift birbirini takipten çıkarttı

Henüz İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.