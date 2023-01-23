Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural'ın duş sonrası keyfi olay! Gören bir daha baktı alımlı güzelliği hayran bıraktı: "Annesine çekmiş"
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural duştan çıktı keyif yaptı! Gören bir daha baktı alımlı güzelliği hayran bıraktı. 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yaptı ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirdi. Hakan Ural ise Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisella adında bir kız çocuğu daha oldu. Kardeşler arasındaki bağ sık sık sosyal medya gündem oluyor. Son olarak yengesi Merve ve ebisi Engincan Ural ile Miami'ye tatile giden Melisa Ural, duştan sonra keyif yaptığı anlardan bir kare paylaştı. Güzelliğiyle dikkat çeken Melisa'ya, "Annesine çekmiş" yorumları yapıldı.
23.01.2023 12:39 - Son Güncelleme: 23.01.2023 12:46
"ANNESİNE ÇEKMİŞ"
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural'ın duş sonrası keyfi olay! Gören bir daha baktı alımlı güzelliği hayran bıraktı.
Engincan Ural, Emir Aksüt ve Gisella Ural adında üç kardeşi olan Melisa Ural Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Abisi Engincan Ural ve yengesi Merve Kaya ile Miami'de olan Melisa Ural paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
Önce bu kareyle dikkat çeken Melisa Ural Instagram'dan paylaştığı yeni karede güzelliğini konuşturdu.
Hafif nemli saçlarıyla duş sonrası keyif yaptığı anlardan bir fotoğraf karesi paylaştığı görülen Melisa Ural'ın güzelliği yorum ve beğeni aldı.