Emanet'in Seheri Gülsim Ali'nin tahtına oturacaktı sağ gösterip sol vurdu! Gönül Dağı'na geleceği konuşulan Sıla Türkoğlu mini şortuyla yerlere uzandı
TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi yeni sezonuyla merakla beklenirken başrol oyuncularından Gülsim Ali'nin gidişi izleyiciyi meraklandırmıştı. Yerine kimin geleceği bilinmezken Emanet'in Seheri Sıla Türkoğlu'nun ismi ortaya atılmıştı. Gönül Dağı izleyicilerinin radarına giren genç oyuncu sosyal medyada takipçi sayısını arttırdı. Son paylaşımı sosyal medyayı salladı. İnstagram'da 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Sıla Türkoğlu mini şortuyla yerlere uzandı görenleri mest etti. Öte yandan Gülsim Ali'nin tahtına oturacağı konuşulan Türkoğlu bakın hangi dizi ile anlaştı.
16.08.2022 08:46 - Son Güncelleme: 16.08.2022 08:47
TRT'in iddialı dizisi Gönül Dağı bir süredir gündemde. Sezon finalinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali'nin ayrılığı izleyiciyi bir hayli üzmüştü.
Öte yandan Emanet dizisinde olaylı bir şekilde ayrılan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun Gönül Dağı'na geleceği kulislerde dolaşıyor.