Duy Beni’nin Ekim’i Rabia Soytürk’ten bir garip estetik açıklaması ’dudak büyüklüğümüz aileden’ Yüzündeki değişim çok konuşuldu

İŞTE RABİA SOYTÜRK'ÜN O AÇIKLAMASI

Burnumda kemik olduğu için küçük yaşta estetik olmuştum. Yoksa göz, yanak, dudak falan bir şey yok. Bizim dudak büyüklüğümüz aileden geliyor. Aslında kardeşime ve babama baksalar anlayacaklar… Onların dudakları da benim gibi çünkü. Bazen zayıflıyorum, bazen de kilo alıyorum. Haliyle buna bağlı olarak dudaklarım daha belirginleşebiliyor. Hatta bu olaya annem çok üzülüyor. "Ben doğurdum, ben biliyorum, cevap vermek istiyorum" diyor zaman zaman. Ben onu durduruyorum tabii. Doğrusunu bildiğim için o kadar takmıyorum yazılanları...