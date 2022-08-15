Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk'ten bir garip estetik açıklaması 'dudak büyüklüğümüz aileden' Yüzündeki değişim çok konuşuldu
26 yaşındaki güzel oyuncu Rabia Soytürk Star TV'de yayınlanan Duy Beni adlı dizide Ekim karakterine hayat veriyor. Beklenmedik bir şekilde sevilen Duy Beni dizisinde epey asi bir karaktere hayat veren Rabia Soytürk tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Genç oyuncu son günlerde estetik haberleriyle gündeme geliyor sık sık. Tüm haberlerin ardından Rabia Soytürk öyle bir estetik açıklaması yaptı ki, yine haber oldu. İşte Soytürk'ün o açıklamaları.
Duy Beni dizisinde canlandırdığı Ekim karakteriyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Rabia Soytürk sık sık estetik haberleriyle geliyor gündeme.
Estetiksiz hali sosyal medyada bomba etkisi yaratan Rabia Soytürk estetik iddiaları hakkında bir garip açıklama yaptı ve yine çok konuşuldu.
İŞTE RABİA SOYTÜRK'ÜN O AÇIKLAMASI
Burnumda kemik olduğu için küçük yaşta estetik olmuştum. Yoksa göz, yanak, dudak falan bir şey yok. Bizim dudak büyüklüğümüz aileden geliyor. Aslında kardeşime ve babama baksalar anlayacaklar… Onların dudakları da benim gibi çünkü. Bazen zayıflıyorum, bazen de kilo alıyorum. Haliyle buna bağlı olarak dudaklarım daha belirginleşebiliyor. Hatta bu olaya annem çok üzülüyor. "Ben doğurdum, ben biliyorum, cevap vermek istiyorum" diyor zaman zaman. Ben onu durduruyorum tabii. Doğrusunu bildiğim için o kadar takmıyorum yazılanları...