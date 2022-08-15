Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve Nazan Şoray'ın sır gibi saklanan bir kardeşleri var! İşte kardeşleri Figen Çevik Gezer
Yeşilçam'ın Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, her ne kadar gözler önünde olan bir kadın olsa da özel hayatını her daim gözlerden uzak tutmayı tercih etti. Kendisi gibi ünlü olan kardeşi Nazan Şoray'la sık sık magazin gündemine gelen Türkan Şoray'ın gözlerden uzak yaşayan, kendisini adeta sır gibi saklayan bir kardeşi daha olduğunu biliyor muydunuz? İşte Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın sır gibi sakladığı kız kardeşi Figen...
Oynadığı 222 film ile dünyanın 'en çok film çeviren kadın oyuncusu' unvanına sahip olan Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım, Sultan, Kara gözlüm, Dila Hanım gibi yapımlarla hafızalara kazındı.
Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan Türkan Şoray yıllarca hem başarılı oyunculuk performansı hem de dillere destan güzelliğiyle adından söz ettirdi. Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen sanatçı şimdi ise ailesiyle gündem oldu.
Cihan Ünal ile yaptığı evlilikten Yağmur Ünal adında bir kızı olan Şoray, özellikle kız kardeşleriyle dikkat çekti. Ablaları Türkan Şoray ve Nazan Şoray'ın aksine kameralardan uzak bir hayat sürdüren Figen Çevik Gezer'i görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Figen Çevik Gezer kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Şoray kardeşler iltifat yağmuruna tutuldu.