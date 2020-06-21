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Yasmin Erbil göğsünün altındaki beni göstermek için... İşte Yasmin Erbil'in bikinili paylaşımı!

Yasmin Erbil Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı aylarca yoğun bakımda tedavi gören komedyen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla eleştirilerin odağında olmaya devam ediyor. 24 yaşındaki Yasmin Ervşk, bikini ve mayo giyerek verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşması üzerine tepki almış ve "Yaz geldi, herkes bikini ve mayo giyiyor. Beni niye eleştiriyorsunuz, anlayamadım? demişti.Bikinili paylaşımlarına devam ederek kendisine yapılan eleştirel yorumlara çok takılmadığını gösteren Erbil, hesabından yaptığı son paylaşımın altına, "Benimi çok seviyorum ya! Dövme gibi konmuş" notunu düştü.

21.06.2020 17:52 - Son Güncelleme: 21.06.2020 17:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





