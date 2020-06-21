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Yasmin Erbil göğsünün altındaki beni göstermek için... İşte Yasmin Erbil'in bikinili paylaşımı!

Yasmin Erbil Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı aylarca yoğun bakımda tedavi gören komedyen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla eleştirilerin odağında olmaya devam ediyor. 24 yaşındaki Yasmin Ervşk, bikini ve mayo giyerek verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşması üzerine tepki almış ve "Yaz geldi, herkes bikini ve mayo giyiyor. Beni niye eleştiriyorsunuz, anlayamadım? demişti.Bikinili paylaşımlarına devam ederek kendisine yapılan eleştirel yorumlara çok takılmadığını gösteren Erbil, hesabından yaptığı son paylaşımın altına, "Benimi çok seviyorum ya! Dövme gibi konmuş" notunu düştü.

21.06.2020 17:52 - Son Güncelleme: 21.06.2020 17:52
Yasmin Erbil göğsünün altındaki beni göstermek için... İşte Yasmin Erbil'in bikinili paylaşımı!

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Yasmin Erbil, son olarak bikiniyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

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Yasmin Erbil göğsünün altındaki beni göstermek için... İşte Yasmin Erbil'in bikinili paylaşımı!

"BENİMİ ÇOK SEVİYORUM YA"

Fotoğrafını hem Instagram sayfasından hem de hikaye kısmından paylaşan Erbil, göğsünün altındaki ben için "Benimi çok seviyorum ya, dövme gibi konmuş" yazdı.

Yasmin Erbil göğsünün altındaki beni göstermek için... İşte Yasmin Erbil'in bikinili paylaşımı!

"LİNÇLERE KARŞI DURUŞUM"

Paylaşımlarına gelen eleştirilere yanıt veren Erbil, geçtiğimiz günlerde bu pozunu "Linçlere karşı duruşum" notuyla yayınlamıştı.

Yasmin Erbil göğsünün altındaki beni göstermek için... İşte Yasmin Erbil'in bikinili paylaşımı!

Yasmin Erbil, Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız yatak pozuyla geçtiğimiz haftalarda şoke etmişti. Yaptığı açık saçık paylaşımlarla dikkat çeken Yasmin Erbil, uzun bir süredir ölüm kalım savaşı veren babası Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumundaki sorunlar nedeniyle verdiği pozlarla eleştirilmeye devam ediyor.

Yasmin Erbil göğsünün altındaki beni göstermek için... İşte Yasmin Erbil'in bikinili paylaşımı!

YATAK POZUNU PAYLAŞTI

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz aylarda yatakta çekildiği fotoğrafı yayınlaması ile tepki çekmişti.

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