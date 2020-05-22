RAMAZAN İMSAKİYE
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Elizabeth Hurley'in oğlu Damian annesine olan benzerliğiyle sosyal medyayı salladı: Kendisini doğurmuş

Dünyaca ünlü 54 yaşındaki Elizabeth Hurley, şu sıralar kendisiyle değil oğluyla gündemde. 18 yaşındaki Damian Hurley annesine o kadar çok benziyor ki, anne-oğulu kimse birinden ayıramıyor. Sosyal medyada sık sık 'Adeta kendisini doğurmuş' yorumunu alan Elizabeth Hurley, bu benzerliği göstermekten geri kalmıyor, sık sık oğlu Damian ile fotoğraf paylaşıyor.

22.05.2020 15:17 - Son Güncelleme: 22.05.2020 15:17
Elizabeth Hurley'in oğlu Damian annesine olan benzerliğiyle sosyal medyayı salladı: Kendisini doğurmuş

Ünlü oyuncunun oğlunu görenlerin ağzı açık kaldı. Nedeni ise annesine olan aşırı benzerliği.

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Elizabeth Hurley'in oğlu Damian annesine olan benzerliğiyle sosyal medyayı salladı: Kendisini doğurmuş

Birbirlerine ikiz kadar benzeyen İngiliz oyuncu, moda tasarımcısı ve model Elizabeth Hurley ile 17 yaşındaki oğlu Damian, sosyal medyayı bir kez daha salladı.

Elizabeth Hurley'in oğlu Damian annesine olan benzerliğiyle sosyal medyayı salladı: Kendisini doğurmuş

HANGİSİ ANNE HANGİSİ OĞUL?

Birbirine benzer şapkalar takan anne ile oğlunun bu pozuna takipçilerinden hem beğeni hem yorum yağdı. Birçok kişi bu benzerliği "çok tuhaf bir durum" olarak nitelendirdi. Özellikle de Damian'ın saçlarını biraz daha uzatması annesine olan benzerliğini de artırdı.

Elizabeth Hurley'in oğlu Damian annesine olan benzerliğiyle sosyal medyayı salladı: Kendisini doğurmuş

Annesine tıpa tıp benzeyen Damian Hurley'in fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Elizabeth Hurley'in oğlu Damian annesine olan benzerliğiyle sosyal medyayı salladı: Kendisini doğurmuş

Ancak annesine bu kadar benzeyerek herkesi şaşırtan tek ünlü çocuk Damian değil. Öyle ki bazı ünlüler ikizini doğurmuş gibi.

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