Elizabeth Hurley'in oğlu Damian annesine olan benzerliğiyle sosyal medyayı salladı: Kendisini doğurmuş
Dünyaca ünlü 54 yaşındaki Elizabeth Hurley, şu sıralar kendisiyle değil oğluyla gündemde. 18 yaşındaki Damian Hurley annesine o kadar çok benziyor ki, anne-oğulu kimse birinden ayıramıyor. Sosyal medyada sık sık 'Adeta kendisini doğurmuş' yorumunu alan Elizabeth Hurley, bu benzerliği göstermekten geri kalmıyor, sık sık oğlu Damian ile fotoğraf paylaşıyor.
22.05.2020 15:17
- Son Güncelleme: 22.05.2020 15:17
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