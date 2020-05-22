Survivor 2020'de bir aşk bombası daha! Hakan Hatipoğlu açıkladı: Evrim Keklik ile Mert Öcal...

"BİRBİRLERİNE OLUMLU ELEKTRİK İÇİNDEYDİLER"

Evrim'in Mert'in elenmesine verdiği tepki ve üzülmesi, TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programının da gündemi oldu. Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, Evrim ve Mert ile ilgili ilginç yorumlarda bulundu. Evrim'in Mert'e daha önce kalpler gönderdiğini hatırlatan Hatipoğlu, ikisinin de birbirlerine karşı bir yakınlık duyduklarını söyledi. Hatipoğlu, "Evrim, Mert'in yarışmada en sevdiği kişilerden biri olduğunu söyledi ve 'Benim erkek versiyonum' dedi. Mert gittikten sonra çok üzüldü ve kampların birleşmesinin anlamı kalmadığını dile getirdi. Evrim kalp falan gönderiyordu ona. Giderken de ağladı. Bence Evrim, Mert'i yakından tanımak istiyordu. Birbirlerine karşı olumlu bir elektrik içindeydiler. En azından Evrim Mert'e karşı. Birleşme partisinde ise Hadise 'Aşk olayı görüyorum' dedi ve o sırada ekranda Evrim ve Mert'i gördüm" şeklinde konuştu.