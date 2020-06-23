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Ebru Şallı oğlu Pars Tan'ın ölümünün ardından bir deri bir kemik kaldı! Moral tatili de işe yaramadı...

Ebru Şallı oğlu Pars Tan'ın kaybından sonra eşi Uğur Akkuş ile birlikte moral için Bodrum'a gitti. Kalabalıkta denize girmeyi tercih etmeyen Şallı, önceki gün havuzun başında objektiflere takıldı. Oğlu Pars'ı toprağa veren Ebru Şallı'nın verdiği kilolar dikkat çekti. Bir deri bir kemik kalan Ebru Şallı'nın son halini görenler, 'Evlat acısısı insanı bitiriyor' yorumunda bulundu!

23.06.2020 11:54 - Son Güncelleme: 23.06.2020 12:04
Ebru Şallı oğlu Pars Tan'ın ölümünün ardından bir deri bir kemik kaldı! Moral tatili de işe yaramadı...

Lenfoma hastası oğlu Pars Tan'ın ölümü ile kendisini dış dünyaya kapatan Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'a moral depolamaya gitti.

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Ebru Şallı oğlu Pars Tan'ın ölümünün ardından bir deri bir kemik kaldı! Moral tatili de işe yaramadı...

Cennet Koyu'ndaki Mandarin Vilları'nda ev satın alan ünlü çift, manzara izleyip sohbet etmişti.

Ebru Şallı oğlu Pars Tan'ın ölümünün ardından bir deri bir kemik kaldı! Moral tatili de işe yaramadı...

Kalabalıkta denize girmeyi tercih etmeyen Şallı, önceki gün villalara ait havuzun başında objektiflere takıldı.

Ebru Şallı oğlu Pars Tan'ın ölümünün ardından bir deri bir kemik kaldı! Moral tatili de işe yaramadı...

Havuzdan çıkıp şezlonga uzanan 43 yaşındaki eski model, sürekli telefonla oynadı.

Ebru Şallı oğlu Pars Tan'ın ölümünün ardından bir deri bir kemik kaldı! Moral tatili de işe yaramadı...

Oğlu Pars'ı toprağa veren Ebru Şallı'nın verdiği kilolar dikkat çekti.

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