Ebru Şallı oğlu Pars Tan'ın ölümünün ardından bir deri bir kemik kaldı! Moral tatili de işe yaramadı...
Ebru Şallı oğlu Pars Tan'ın kaybından sonra eşi Uğur Akkuş ile birlikte moral için Bodrum'a gitti. Kalabalıkta denize girmeyi tercih etmeyen Şallı, önceki gün havuzun başında objektiflere takıldı. Oğlu Pars'ı toprağa veren Ebru Şallı'nın verdiği kilolar dikkat çekti. Bir deri bir kemik kalan Ebru Şallı'nın son halini görenler, 'Evlat acısısı insanı bitiriyor' yorumunda bulundu!
23.06.2020 11:54
- Son Güncelleme: 23.06.2020 12:04
DİĞER GALERİLER