Eliz Sakuçoğlu'dan şoke eden hamle! Bir gecede hayatını sildi

Magazin gündemine yaşadığı aşklar, açıklamalar ve Instagram paylaşımları ile damga vuran isim Eliz Sakuçoğlu, Instagram hesabında temizlik yaptı. Eliz Sakuçoğlu'nun bu hamlesi, bir süredir aşk yaşadığı isim Semih Ergün ile ayrıldı mı? yönünde akıllarda soru işareti bıraktı. Ancak Sakuçoğlu bu ihtimali de düşündü...