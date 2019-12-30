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Eliz Sakuçoğlu'dan şoke eden hamle! Bir gecede hayatını sildi

Eliz Sakuçoğlu, yaşadığı aşklar ve Instagram paylaşımları ile magazin gündeminde her daim kendisine yer bulun ünlü isimlerden. 35 yaşındaki stilist Sakuçoğlu, geçtiğimiz gece herkesi şoke eden bir hamlede bulundu. Semih Ergün ile bir süredir aşk yaşayan Eliz Sakuçoğlu, Instagram hesabını bir gecede temizledi. Yaklaşık bin fotoğrafını sosyal medya hesabından silen Sakuçoğlu, takipçilerini şaşırttı.

30.12.2019 12:05 - Son Güncelleme: 30.12.2019 12:25
Eliz Sakuçoğlu'dan şoke eden hamle! Bir gecede hayatını sildi

Magazin gündemine yaşadığı aşklar, açıklamalar ve Instagram paylaşımları ile damga vuran isim Eliz Sakuçoğlu, Instagram hesabında temizlik yaptı. Eliz Sakuçoğlu'nun bu hamlesi, bir süredir aşk yaşadığı isim Semih Ergün ile ayrıldı mı? yönünde akıllarda soru işareti bıraktı. Ancak Sakuçoğlu bu ihtimali de düşündü...

Eliz Sakuçoğlu'dan şoke eden hamle! Bir gecede hayatını sildi

Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren stilist Eliz Sakuçoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya temizliği yaptı.

Eliz Sakuçoğlu'dan şoke eden hamle! Bir gecede hayatını sildi

GEÇMİŞİNİ SİLDİ

Instagram'da 269 bin takipçisi bulunan Sakuçoğlu, yaklaşık bin fotoğrafını bir gecede sosyal medya hesabından kaldırdı.

Eliz Sakuçoğlu'dan şoke eden hamle! Bir gecede hayatını sildi

Sadece iki fotoğrafını profilinde tutan Sakuçoğlu'nun bu hareketi takipçilerini şaşırttı.

Eliz Sakuçoğlu'dan şoke eden hamle! Bir gecede hayatını sildi

"FOTOĞRAFLARINIZ NEREDE?"

Sakuçoğlu'nun takipçileri kalan iki fotoğrafa, "Paylaşımlar gitmiş", "Aaa bütün resimler neden silinmiş?" ve, "Eliz Hanım fotoğraflarınız nerede?" şeklinde yorumlar yaptı. Sakuçoğlu'nun bu hareketinin nedeni ise merak konusu oldu.

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