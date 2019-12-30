Eliz Sakuçoğlu'dan şoke eden hamle! Bir gecede hayatını sildi
Eliz Sakuçoğlu, yaşadığı aşklar ve Instagram paylaşımları ile magazin gündeminde her daim kendisine yer bulun ünlü isimlerden. 35 yaşındaki stilist Sakuçoğlu, geçtiğimiz gece herkesi şoke eden bir hamlede bulundu. Semih Ergün ile bir süredir aşk yaşayan Eliz Sakuçoğlu, Instagram hesabını bir gecede temizledi. Yaklaşık bin fotoğrafını sosyal medya hesabından silen Sakuçoğlu, takipçilerini şaşırttı.
30.12.2019 12:05
- Son Güncelleme: 30.12.2019 12:25
Magazin gündemine yaşadığı aşklar, açıklamalar ve Instagram paylaşımları ile damga vuran isim Eliz Sakuçoğlu, Instagram hesabında temizlik yaptı. Eliz Sakuçoğlu'nun bu hamlesi, bir süredir aşk yaşadığı isim Semih Ergün ile ayrıldı mı? yönünde akıllarda soru işareti bıraktı. Ancak Sakuçoğlu bu ihtimali de düşündü...
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